7月15日(土) 10:00〜15:00厚別リユースプラザで開催。

黙ってても暑い中、屋台でのうどん・コロッケ揚げ・カレーライス作り

みんな頑張りました!

かき氷・アイスクリーム・コーヒー・アイスコーヒー

他、ペットボトル飲料水など 「ともとも屋台」は、ほとんど完売でした!

暑い中来ていただいた皆さんありがとうございます!

アメリカのファミリーバンド 「カンウェイ」

夏風邪をおして演奏してくれました!

thank you so much!