FIA公認、史上初のドリフト世界一決定戦がお台場で開催

FIAは、ドリフトの世界統一レギュレーションを設定し、史上初となるドリフト世界一決定戦「FIAインターコンチネンタル ドリフティングカップ」を9月30日・10月1日に東京、お台場で開催することを決定した。



FIAインターコンチネンタル ドリフティングカップ(FIA Intercontinental Drifting Cup)の開催にあたり2016年7月よりプロモーターを公募し、大会・競技の運営や今後ドリフト発展への貢献を踏まえ、2001年からドリフト競技を主催してきた株式会社サンプロスを指名。



1980年代に日本の峠で始まり今や世界中の若者を熱狂させるドリフト。日本で生まれたドリフト文化はFIA インターコンチネンタル ドリフティングカップを経て世界に向けて発信される。



FIA会長のジャン・トッドはFIA Intercontinental Drifting Cupについて「ドリフト競技はFIAが新たに始めるとても重要なカテゴリーです。モータースポーツを世界中で発展させるにあたってドリフトは多くの若者にむけて素晴らしいアピールとなり、今後更に大きなカテゴリーに成長することが期待されます。FIA Intercontinental Drifting Cupを始める目的は、このモータースポーツを初心者からプロフェッショナルまでグローバルに展開させ続ける統一された新たな基準を築き上げることです」とコメント。



またFIAに任命されたサンプロス代表取締役の齋田功氏は「日本発のモータースポーツの世界大会を、発祥の地で開催できることを誇りに思うと同時に、今後のドリフト競技への普及の礎を築きたい」と大会への意気込みを述べた。



FIA インターコンチネンタル ドリフティングカップの参加ドライバー、観戦に関しての情報等は順次発表される。



FIA Intercontinental Drifting Cup 開催日時:2017年9月30日〜10月1日

開催場所:東京都・台場特設コース

実施内容:FIA(国際自動車連盟)が新たに承認したモータースポーツ・ドリフトの初めての世界大会

公認:FIA

主催:株式会社サンプロス

FIA FIAは1904年に設立された国際機関で、設立当時の目的はモータースポーツに統一されたルールと安全をもたらすことでした。以来、FIAはモータースポーツを促進するだけでなく、世界中の道路を利用するすべての人々にとって継続的に安全で使いやすいモビリティを提供するグローバルな組織に成長しましたFIAは現在モータースポーツ、モビリティ、キャンペーンの3つ主要な領域にまたがって活動しています。

SUNPROS SUNPROS は1947 年に創業した日本の自動車雑誌出版社三栄書房から1988 年に独立しそのグループ会社として映像コンテンツを使ったビジネスを開始し、2001 年から世界初のドリフト競技大会を開催しました。その後ドリフトの競技大会は世界中に広がりました。現在は日本自動車連盟(JAF)の下でD1 グランプリを運営しており、最先端のドリフト競技会を運営しています。





World’s First FIA Intercontinental Drifting Cup announced



Tokyo to host FIA Intercontinental Drifting Cup 2017 with SUNPROS confirmed as promoter



