±Ê±ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦º´Ìî¸µ½Õ¡õÄ¹Þ¼¹ä¡õ·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶ÊÌÜ¡×°ìÍ÷

佐野元春 『MANIJU』(2017年7月19日発売)

’鯡詒行現実は見た目とは違うE袈バイクじ腓蠅領洵セ躾佑魴發弔吻Φ爐舛織好坤薀鶚Э靴靴け蒼い鳥純恋(すみれ)夜間飛行禅ビートマニジュ





長渕剛 『BLACK TRAIN』(2017年8月16日)

Black Train嘆きのコーヒーサイフォンLoserいあちゃんの歌ゥ泪献筌戰─Εーベラ2017ОΔ海修垢戮騰┝分のために誰かがこの僕をCan you hear me?





桑田佳祐 『ガラクタ』(2017年8月23日発売)

_瓩去りし日々 (ゴーイング・ダウン) ⊆磴す場B膕呂琉貪や / かんざし グΔ離廛譽螢紂璽畢ΠΔ里気気れ〜Nobody loves me Хへの手紙┘汽ぅ董爾離錺覘百万本の赤い薔薇ほととぎす [杜鵑草]オアシスと果樹園ヨシ子さんYin Yang(イヤン)あなたの夢を見ています春まだ遠く