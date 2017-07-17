1/12 YAMAHA XJ400 ¤½¤Î£²

|
XJ»×¤Ã¤¿¤è¤ê¸Å¤¤¥¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¤§¡Ä( ˘•¦Ø•˘ )
ºÆÈÎ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©Æ±¤¸¤«¤Ê¡©
¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥æ¥ë¥æ¥ë¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä
(@¡±¢¢¡±@;)¡ª¡ª
ÅÉÎÁ¤³¤Ü¤·¤ÆÂç»´»ö¡Äorz
Çã¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¥¦¥£¥Î¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ä( ŽÉ§¥`)Ž¼Ž¸Ž¼Ž¸¡Ä
¤½¤·¤Æ¡Ä
¥¿¥¤¥ä¤Ï¥ê¥¢¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤â¥Ó¥¹¤¸¤ãÌµ¤¯¤Æ¥×¥é¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÁÞ¤¹¤Î¤Ç¡Ä
ÀÞ¤ì¤¿( ŽÉ§¥`)Ž¼Ž¸Ž¼Ž¸¡Ä
¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¡ª£±㎜¿¿ï«Àþ¢ö
¥ê¥¢¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÊ¿µ¤¤½¤¦¡Ä
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥Ô¥ó¥Ð¥¤¥¹¤Ç·ê³«¤±¤Æ¿¿ï«Àþ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÄÎ¾Ã¼¤ò¥ä¥¹¤Ã¤Æ
¥á¥Ã¥¤Î¥Ú¥ó¤ÇÅÉ¤ë
½¤Éü´°Î»¡£¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¢ö
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÉÕ¤±Êý¤È¤«ÎÉ¤¯Ê¬¤«¤é¤ó¡Ä
²¿¤ÇÀÎ¤Î¥¥Ã¥È¤Ï¸úÎ¨¤Î°¤¤ºî¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢¤·¤«¤â¼èÀâ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤êÆñ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤§¡Ä
³¨¤Ç¸«¤í¤Ã¤Æ¡©
¡ÄÊ¬¤«¤ë¤«¡ª
¼è¤ê´º¤¨¤º¥Ñ¡¼¥ÄËè¤Ëºî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯µ¤Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡Ä
¥¢¥ª¥·¥Þ¤µ¤ó
¥¥Ã¥ÈºÆÈÎ¤¸¤ãÌµ¤¯¤Æ¿·µ¬¤Çºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¤Ç¤Ï¡Á( ^ ¢¦ ^ )ŽÉŽ¼ ¤Þ¤¿¤Í¡Á
¤³¤Îµ»ö¤Ë
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë