10/2(月)、今日は

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■強気材料
・NYダウは上昇（22405.09、+23.89）
・ナスダックは上昇（6495.96、+42.51）
・政策関連株堅調
・日銀、大規模緩和を維持
・マザーズ指数は上昇、（1093.10、+13.98）
・NY原油は下落、（51.67、+0.11）
■弱気材料
・希望の党警戒でアベノミクスに危機感
・北朝鮮交渉「時間の無駄」トランプ氏、ツイッターに投稿
・シカゴ日経平均先物（20350、-10）
・日経平均、年初来高値近辺での戻り売り圧力
・NY金は下落、（1284.8、-3.9）
日経平均株価は反発し、
前週末に比べ44円50銭（0.22％）高い２万0400円78銭で終えた。
９月25日以来、１週間ぶりに年初来高値を更新した。
前週末の米株高に加えて円安基調が続き、投資家心理が改善した。
取引開始前に日銀が発表した９月の全国企業短期経済観測調査（短観）の
結果を好感した買いも支えた。
今日のトレード：ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ<3382>買い、資生堂<4911>利確、トヨタ<7203>利確,日計
SUBARU<7270>利確、ﾔﾏﾊ発動機<7272>利確、三井住友<8316>利確
千葉銀行<8331>利確,日計
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