10/2(月)、今日は

■強気材料

・NYダウは上昇（22405.09、+23.89）

・ナスダックは上昇（6495.96、+42.51）

・政策関連株堅調

・日銀、大規模緩和を維持

・マザーズ指数は上昇、（1093.10、+13.98）

・NY原油は下落、（51.67、+0.11）



■弱気材料

・希望の党警戒でアベノミクスに危機感

・北朝鮮交渉「時間の無駄」トランプ氏、ツイッターに投稿

・シカゴ日経平均先物（20350、-10）

・日経平均、年初来高値近辺での戻り売り圧力

・NY金は下落、（1284.8、-3.9）



日経平均株価は反発し、

前週末に比べ44円50銭（0.22％）高い２万0400円78銭で終えた。

９月25日以来、１週間ぶりに年初来高値を更新した。

前週末の米株高に加えて円安基調が続き、投資家心理が改善した。

取引開始前に日銀が発表した９月の全国企業短期経済観測調査（短観）の

結果を好感した買いも支えた。



今日のトレード：ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ<3382>買い、資生堂<4911>利確、トヨタ<7203>利確,日計

SUBARU<7270>利確、ﾔﾏﾊ発動機<7272>利確、三井住友<8316>利確

千葉銀行<8331>利確,日計