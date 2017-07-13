¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- Yahoo!¥µ¡¼¥Ó¥¹
- >
- Yahoo!¥Ö¥í¥°
- >
- Îý½¬ÍÑ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤µ¤ó
[ ¥ê¥¹¥È ]
|
ADHD¡¢Ç¾¤Î¿À·Ð²óÏ©¤Ë°Û¾ï¡¡Ê¡°æÂç¥Á¡¼¥àÈ¯É½¡¢¼£ÎÅ¸÷ÌÀ
¡¡µ¤¤¬»¶¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¹ÔÆ°¤Î¾ã³²¤¬¤ß¤é¤ì¤ëÃí°Õ·ç´ÙÂ¿Æ°À¾ã³²¡ÊADHD¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡°æÂç»Ò¤É¤â¤Î¤³¤³¤í¤ÎÈ¯Ã£¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï10Æü¡¢°äÅÁ»Ò¤Î·¿¤Î°ã¤¤¤ÈÇ¾¤Î°ìÉô¤Î¿À·Ð²óÏ©¤Î°Û¾ï¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁüÁõÃÖ¡ÊMRI¡Ë¤ÎÇ¾²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤«¤éÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëADHD¤¬¡¢°äÅÁ»Ò¤äÇ¾µ¡Ç½¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÀ®²Ì¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¡°æÂç¤äÂçºåÂç¤Ê¤É¹ñÆâ5Âç³Ø¤¬Ï¢·È¤¹¤ëÈ¯Ã£¾ã³²¸¦µæ¤ÎÂç³Ø±¡¤Î±¡À¸¤Ç¡¢Ê¡°æÂç°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡»Ò¤É¤â¤Î¤³¤³¤í¿ÇÎÅÉô¤Î¿åÌî²ì»ËÆÃÌ¿½õ¶µ¡¢Ê¡°æÂç»Ò¤É¤â¤Î¤³¤³¤í¤ÎÈ¯Ã£¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÍ§ÅÄÌÀÈþ¶µ¼ø¤é¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¡£7ÆüÉÕ¤Î±Ñ¹ñ²Ê³Ø»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ADHD¤Ï¡¢¾×Æ°¤òÍÞÀ©¤·¤¿¤ê¡¢·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¼Â¹Ôµ¡Ç½¡×Ç½ÎÏ¤Î¾ã³²¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¹Ôµ¡Ç½¤ÏÂçÇ¾¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤È¾®Ç¾´Ö¤Î¿À·Ð²óÏ©¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ADHD¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¿À·Ð²óÏ©¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁüÁõÃÖ¡ÊMRI¡Ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿7¡Á14ºÐ¤ÎÊ£¿ô¤Î·ò¾ï»ù¤ÈADHD»ù¤ÎÇ¾²èÁü¤òÈæ³Ó¡£ADHD»ù¤Ï¡¢¤³¤Î¿À·Ð²óÏ©¤Îµ¡Ç½Åª¤Ê·ë¹ç¤¬·ò¾ï»ù¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼å¤¯¡¢·ë¹ç¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï°äÅÁ»Ò¤Î·¿¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¿åÌîÆÃÌ¿½õ¶µ¤Ï¡ÖADHD¤ÎÇ¾²èÁü¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸¶°ø¤Ë±þ¤¸¤¿¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë