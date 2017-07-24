Á´ÂÎÉ½¼¨

[ ¥ê¥¹¥È ]

¡ÖÃº»À¤Ï¥­¥ã¥Ã¥×¤Î·ä´Ö¤«¤éÈ´¤±¤ë¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ´¤±¤Ë¤¯¤¤¡×Twitter¤Ç³È»¶¡¡ËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿

¡ÖÃº»À¤Ï¥­¥ã¥Ã¥×¤Î·ä´Ö¤«¤éÈ´¤±¤ë¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ´¤±¤Ë¤¯¤¤¡×Twitter¤Ç³È»¶¡¡ËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿

7/21(¶â) 19:15ÇÛ¿®
ねとらぼ
「炭酸はキャップの隙間から抜けるからペットボトルを逆さまにすると抜けにくい」Twitterで拡散　本当なの？　メーカーに聞いた
¿ôËüRT¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤Ï´°Á´Ì©Éõ¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÕ¤µ¤Þ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤ÂÎÉôÊ¬¤Ï´°Á´Ì©Éõ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÕÂÎ¤ÎÃæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬µ¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ëÎÌ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡É¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Twitter¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥­¥ê¥ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú²èÁü¡ÛÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÁá¤á¤Ë°û¤â¤¦

¡¡·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¤Î·ä´Ö¤«¤éÃº»À¤¬È´¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥È¥ë¤òµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃº»À¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡¥­¥ê¥ó¹­Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ðµ¤Ì©À­¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥È¥ë¤Î¾å²¼¤Î¸þ¤­¤ÇÃº»À¤ÎÈ´¤±¤ëÎÌ¤ËÊÑ²½¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÁÇºà¤Ç¤¢¤ëPET¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ì¡¼¥È¡Ë¤Ë¤Ï¥¬¥¹¤ò¤ï¤º¤«¤ËÄÌ¤¹À­¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤èÄ¹´ü´ÖÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð½ù¡¹¤ËÃº»À¤ÏÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³«ÀòÁ°¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ë¤ÏÃº»À¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¹â°µÎÏ¤Î¥¬¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«¤±¤ë¤È¤½¤ì¤¬°ìµ¤¤ËÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥Ü¥È¥ëÆâ¤Î°µÎÏ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³«Àò¸å¤ËÃº»À¤¬È´¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢³«¤±¤ëÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ü¥È¥ëÆâ¤Î°µÎÏ¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£

¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÏÎä¤¨¤¿¾õÂÖ¤Î¤Û¤¦¤¬±ÕÂÎ¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ´¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¾å²¼¤Î¸þ¤­¤ÇÇº¤à¤è¤ê¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÁá¤á¤Ë°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬µÈ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û







Ãº»À¤ÏµÕ¤µ¤Þ¤ËÊÝÂ¸ ¸ú²Ì¤Ï

7/21(¶â) 23:21 ·ÇºÜ
¿ôËüRT¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£(¤Í¤È¤é¤Ü)

¡ÖÃº»À¤Ï¥­¥ã¥Ã¥×¤Î·ä´Ö¤«¤éÈ´¤±¤ë¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ´¤±¤Ë¤¯¤¤¡×Twitter¤Ç³È»¶¡¡ËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿

¡¡¡È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤Ï´°Á´Ì©Éõ¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÕ¤µ¤Þ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤ÂÎÉôÊ¬¤Ï´°Á´Ì©Éõ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÕÂÎ¤ÎÃæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬µ¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ëÎÌ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡É¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Twitter¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥­¥ê¥ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£(¤Í¤È¤é¤Ü)
[Â³¤­¤òÆÉ¤à]

¤³¤Îµ­»ö¤Ë

ÊÄ¤¸¤ë ¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë

¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ

´é¥¢¥¤¥³¥ó

´é¥¢¥¤¥³¥ó¡¦É½¼¨²èÁü¤ÎÁªÂò

Ì¾Á°¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Ö¥í¥°
³¨Ê¸»ú
¡ß
  • ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
Åê¹Æ

³«¤¯ ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ê0¡Ë

Ï¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÃÎ·ÃÂÞ¡Ã
textream¡Ê·Ç¼¨ÈÄ¡Ë¡Ã
¥í¥³¡Ã
µá¿Í
.

¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¹¿·µ­»ö
Á°¤Ø ¼¡¤Ø