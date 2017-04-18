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【悲報】民進党離れが止まらないｗ 離党者10人超ｗｗｗｗｗｗ


民進党離党は、政治家としての生き残りをかけた行動だが、
民進党の香りを残したままの活動には、疑問が残る。


民進党崩壊現象が、目に見える形で、噴出している。


【悲報】民進党離れが止まらないｗ離党者10人超ｗｗｗｗｗｗ

    2017041800:16

    カテゴリ
      民進党


1:ミドルキック()＠＼(^o^)©2ch.net(９級)(ｱｳｱｳｶｰ Saf5-DEnI[182.251.246.45 [上級国民]])[ﾆﾀﾞ]2017/04/17()21:27:58.02 ID:Wlckberha● BE:618588461-PLT(36669) ポイント特典
http://livedoor.blogimg.jp/honmo_takeshi/imgs/b/2/b219e135-s.jpg
 

一部抜粋

これまで公認候補３６人のうち現職都議、元職、新人の計９人と、未公認だった現職２人が離党届を提出。
ほとんどが小池百合子知事が率いる地域政党「都民ファーストの会」との連携を目的としている。他にも現職１人が離党の意向を固めた。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170417-00000075-mai-pol 

3:パロスペシャル(SB-iPhone)＠＼(^o^)(ｻｻｸｯﾃﾛﾗSp65-vjBU [126.152.194.75]) [US]2017/04/17()21:28:42.56 ID:z4KnjiKkp

ゴミが散らばるな


6:ニールキック(やわらか銀行)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲWa9f4-Ryam [126.235.49.200]) [AR] 2017/04/17()21:29:37.54 ID:Lm8OhzpW0

民主党から自民に政権交代する時に慌てて維新の党に逃げた連中と同じ臭いを感じる


10:中年'sリフト(新疆ウイグル自治区)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲWb3ea-m+S5 [133.137.214.166]) [US] 2017/04/17()21:30:07.30 ID:Sy22kch+0

民心離れが止まらない


11:キチンシンク(埼玉県)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲ13dc-V7Gz [123.198.146.250])[ﾆﾀﾞ]2017/04/17()21:30:23.98 ID:2z/6zlFn0

小池どーすんの、これ
民進を吸収したら都民離れるぞ

いや、都民は意外と左寄りなんだっけか


115:ムーンサルトプレス(catv?)＠＼(^o^)(ｱﾒMMad-5Mq1 [210.142.99.92]) [AE]2017/04/17()21:48:15.25 ID:usFWrzHDM

>>11
なんたってあの中華国籍がトップ当選


204:32文ロケット砲(埼玉県)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲ6139-V7Gz [114.148.34.191]) [ﾆﾀﾞ]2017/04/17()22:37:25.15 ID:DanqMsdL0

>>11
と思うかもしれないが東京は時勢に流さやすいんだよな
蓮舫はイメージだけ票獲得しただけだから次は票を減らすの確実

現状は自民が圧倒的に自民が強い
衆議院では東京25選挙区で自民23、公明1、維新1（離党済）、民主全負
参議院は中選挙区で候補者が多いとと自民、公明で分散するから候補自体を絞るのもあるので民主2人当選


37: ブラディサンデー(チベット自治区)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲ1322-IA4X [123.230.208.237])[ﾆﾀﾞ] 2017/04/17()21:34:31.17 ID:BFXoalp60

何だ、連合も小池についたのか。 

>>1 
>民進の支持組織の「連合東京」が都民ファーストと政策合意を交わし、 
>民進の公認候補だけでなく、民進を離党した都民ファーストの候補者も支援すると表明した。 
>連合との政策合意で「離党のハードルはさらに下がった」（東京改革幹部）。


12:キドクラッチ(やわらか銀行)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲWa9f4-/E74 [126.21.164.81]) [BE] 2017/04/17()21:30:27.41 ID:Y9ZUrksk0

ゴミは一箇所にまとまっとけよ


30:アトミックドロップ(やわらか銀行)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲWWa9f4-JiyO [126.72.218.205]) [US] 2017/04/17()21:32:28.89 ID:RrwsA7jC0

>>12
確かに…
ゴミは拡散しないで欲しいよなｗ


14:セントーン(やわらか銀行)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲ93f4-ebk9 [221.79.43.18]) [US]2017/04/17()21:30:55.33 ID:w1CFU1tV0

泥舟からは逃げなきゃな


18:アトミックドロップ(dion)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲW7bb6-omUO [111.110.139.70]) [US] 2017/04/17()21:31:33.38 ID:fioOH7sW0

元民進党と名乗りなさい。


22:セントーン(catv?)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲWWb3d4-9qpx [133.130.252.23]) [ﾆﾀﾞ]2017/04/17()21:31:55.32 ID:EwZqHVny0

離党者の名前をよく覚えておきましょう


25:急所攻撃()＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲWW3903-20uy [60.61.67.74]) [US] 2017/04/17()21:32:07.22 ID:eaaChUWE0

民進党なんかどーでも良かったわけだ
離党するのは結構だけど民進党に本音ぶつけて盛大に喧嘩してからにしてくれ保身のための離党は許さん


34:ムーンサルトプレス()＠＼(^o^)(ｱｳｱｳｵｰSa63-nISo [119.104.87.162]) [US]2017/04/17()21:33:28.76 ID:cHM+V9t4a

ゴミはゴミのまま消えろや
散らばるんじゃねえ


36:マシンガンチョップ()＠＼(^o^)(ｱｳｱｳｶｰSaf5-xVsG [182.249.245.167]) [US]2017/04/17()21:33:41.54 ID:yl7HowuEa

リスト化して落とそう


48:タイガードライバー(東京都)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲ8900-9AGs [180.23.124.37]) [SA]2017/04/17()21:35:33.56 ID:uahkdp5D0

むしろ民進にいる奴はなんなんだよ
利点何一つないやん
つーか選挙しか考えてない感じがして次の選挙で全員落ちて欲しいわ


51:ニーリフト(埼玉県)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲ7b84-HE/W [175.179.98.54]) [US]2017/04/17()21:36:20.11 ID:iEem8WvL0

しかしまあ節操無いねぇホントに
当選する為なら主義主張関係なくどこにでもホイホイ鞍替えする
心底信用できない


92:フランケンシュタイナー()＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲ1303-V7Gz [59.166.128.228]) [ﾆﾀﾞ]2017/04/17()21:43:59.67 ID:pVLXVrZy0

小池はどんどん胡散臭くなっていくな
共産党とも仲が良いみたいだし


54: キングコングラリアット()＠＼(^o^)(ｽｯﾌﾟSd73-n4br [1.66.97.139])[FI] 2017/04/17()21:36:52.37 ID:vDFaMJAed

元ミンス再びｗｗｗ


151: ドラゴンスクリュー(茨城県)＠＼(^o^)(ﾜｯﾁｮｲ61f2-V7Gz [114.182.155.206])[US] 2017/04/17()21:59:13.25 ID:pdr9X8ie0

http://livedoor.blogimg.jp/honmo_takeshi/imgs/d/4/d40e0cd2.jpg


94: イス攻撃()＠＼(^o^)(ﾌﾞｰｲﾓMMad-eC9Z [210.130.191.73])[US] 2017/04/17()21:44:24.31 ID:2DPc8kX4M

ただの看板の付け替え 
気をつけろ 
そいつは元民進党

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