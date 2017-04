【悲報】民進党離れが止まらないｗ 離党者10人超ｗｗｗｗｗｗ

民進党離党は、政治家としての生き残りをかけた行動だが、 民進党の香りを残したままの活動には、疑問が残る。

民進党崩壊現象が、目に見える形で、噴出している。

これまで公認候補36人のうち現職都議、元職、新人の計9人と、未公認だった現職2人が離党届を提出。

ほとんどが小池百合子知事が率いる地域政党「都民ファーストの会」との連携を目的としている。他にも現職1人が離党の意向を固めた。



https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170417-00000075-mai-pol

ゴミが散らばるな

民主党から自民に政権交代する時に慌てて維新の党に逃げた連中と同じ臭いを感じる

民心離れが止まらない

小池どーすんの、これ

民進を吸収したら都民離れるぞ

いや、都民は意外と左寄りなんだっけか

民進を吸収したら都民離れるぞ



いや、都民は意外と左寄りなんだっけか

なんたってあの中華国籍がトップ当選

なんたってあの中華国籍がトップ当選

と思うかもしれないが東京は時勢に流さやすいんだよな

蓮舫はイメージだけ票獲得しただけだから次は票を減らすの確実

と思うかもしれないが東京は時勢に流さやすいんだよな

蓮舫はイメージだけ票獲得しただけだから次は票を減らすの確実



現状は自民が圧倒的に自民が強い

衆議院では東京 25 選挙区で自民 23 、公明 1 、維新 1 (離党済)、民主全負

参議院は中選挙区で候補者が多いとと自民、公明で分散するから候補自体を絞るのもあるので民主 2 人当選

何だ、連合も小池についたのか。

> 民進の支持組織の「連合東京」が都民ファーストと政策合意を交わし、

> 民進の公認候補だけでなく、民進を離党した都民ファーストの候補者も支援すると表明した。

> 連合との政策合意で「離党のハードルはさらに下がった」(東京改革幹部)。



> 民進の支持組織の「連合東京」が都民ファーストと政策合意を交わし、

> 民進の公認候補だけでなく、民進を離党した都民ファーストの候補者も支援すると表明した。

> 連合との政策合意で「離党のハードルはさらに下がった」(東京改革幹部)。

ゴミは一箇所にまとまっとけよ

確かに…

ゴミは拡散しないで欲しいよなw

確かに…

ゴミは拡散しないで欲しいよなw

泥舟からは逃げなきゃな

元民進党と名乗りなさい。

離党者の名前をよく覚えておきましょう

民進党なんかどーでも良かったわけだ

離党するのは結構だけど民進党に本音ぶつけて盛大に喧嘩してからにしてくれ保身のための離党は許さん

離党するのは結構だけど民進党に本音ぶつけて盛大に喧嘩してからにしてくれ保身のための離党は許さん

ゴミはゴミのまま消えろや

散らばるんじゃねえ

散らばるんじゃねえ

リスト化して落とそう

むしろ民進にいる奴はなんなんだよ

利点何一つないやん

つーか選挙しか考えてない感じがして次の選挙で全員落ちて欲しいわ

利点何一つないやん

つーか選挙しか考えてない感じがして次の選挙で全員落ちて欲しいわ

しかしまあ節操無いねぇホントに

当選する為なら主義主張関係なくどこにでもホイホイ鞍替えする

心底信用できない

当選する為なら主義主張関係なくどこにでもホイホイ鞍替えする

心底信用できない

小池はどんどん胡散臭くなっていくな

共産党とも仲が良いみたいだし

共産党とも仲が良いみたいだし

元ミンス再びwww

151: ドラゴンスクリュー ( 茨城県 ) @\ (^o^) / ( ワッチョイ 61f2-V7Gz [114.182.155.206])[US] 2017/04/17( 月 )21:59:13.25 ID:pdr9X8ie0 http://livedoor.blogimg.jp/honmo_takeshi/imgs/d/4/d40e0cd2.jpg

ただの看板の付け替え

気をつけろ

そいつは元民進党

気をつけろ

そいつは元民進党