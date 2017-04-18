【悲報】民進党離れが止まらないｗ 離党者10人超ｗｗｗｗｗｗ

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民進党離党は、政治家としての生き残りをかけた行動だが、
民進党の香りを残したままの活動には、疑問が残る。
民進党崩壊現象が、目に見える形で、噴出している。
【悲報】民進党離れが止まらないｗ離党者10人超ｗｗｗｗｗｗ
2017年04月18日00:16
1:ミドルキック(庭)＠＼(^o^)／©2ch.net(９級)(ｱｳｱｳｶｰ Saf5-DEnI[182.251.246.45 [上級国民]])[ﾆﾀﾞ]2017/04/17(月)21:27:58.02 ID:Wlckberha● BE:618588461-PLT(36669) ポイント特典
一部抜粋
3:パロスペシャル(SB-iPhone)＠＼(^o^)／(ｻｻｸｯﾃﾛﾗSp65-vjBU [126.152.194.75]) [US]2017/04/17(月)21:28:42.56 ID:z4KnjiKkp
ゴミが散らばるな
6:ニールキック(やわらか銀行)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲWa9f4-Ryam [126.235.49.200]) [AR] 2017/04/17(月)21:29:37.54 ID:Lm8OhzpW0
民主党から自民に政権交代する時に慌てて維新の党に逃げた連中と同じ臭いを感じる
10:中年'sリフト(新疆ウイグル自治区)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲWb3ea-m+S5 [133.137.214.166]) [US] 2017/04/17(月)21:30:07.30 ID:Sy22kch+0
民心離れが止まらない
11:キチンシンク(埼玉県)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲ13dc-V7Gz [123.198.146.250])[ﾆﾀﾞ]2017/04/17(月)21:30:23.98 ID:2z/6zlFn0
小池どーすんの、これ
115:ムーンサルトプレス(catv?)＠＼(^o^)／(ｱﾒMMad-5Mq1 [210.142.99.92]) [AE]2017/04/17(月)21:48:15.25 ID:usFWrzHDM
>>11
204:32文ロケット砲(埼玉県)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲ6139-V7Gz [114.148.34.191]) [ﾆﾀﾞ]2017/04/17(月)22:37:25.15 ID:DanqMsdL0
>>11
37: ブラディサンデー(チベット自治区)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲ1322-IA4X [123.230.208.237])[ﾆﾀﾞ] 2017/04/17(月)21:34:31.17 ID:BFXoalp60
何だ、連合も小池についたのか。
12:キドクラッチ(やわらか銀行)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲWa9f4-/E74 [126.21.164.81]) [BE] 2017/04/17(月)21:30:27.41 ID:Y9ZUrksk0
ゴミは一箇所にまとまっとけよ
30:アトミックドロップ(やわらか銀行)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲWWa9f4-JiyO [126.72.218.205]) [US] 2017/04/17(月)21:32:28.89 ID:RrwsA7jC0
>>12
14:セントーン(やわらか銀行)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲ93f4-ebk9 [221.79.43.18]) [US]2017/04/17(月)21:30:55.33 ID:w1CFU1tV0
泥舟からは逃げなきゃな
18:アトミックドロップ(dion軍)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲW7bb6-omUO [111.110.139.70]) [US] 2017/04/17(月)21:31:33.38 ID:fioOH7sW0
元民進党と名乗りなさい。
22:セントーン(catv?)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲWWb3d4-9qpx [133.130.252.23]) [ﾆﾀﾞ]2017/04/17(月)21:31:55.32 ID:EwZqHVny0
離党者の名前をよく覚えておきましょう
25:急所攻撃(家)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲWW3903-20uy [60.61.67.74]) [US] 2017/04/17(月)21:32:07.22 ID:eaaChUWE0
民進党なんかどーでも良かったわけだ
34:ムーンサルトプレス(庭)＠＼(^o^)／(ｱｳｱｳｵｰSa63-nISo [119.104.87.162]) [US]2017/04/17(月)21:33:28.76 ID:cHM+V9t4a
ゴミはゴミのまま消えろや
36:マシンガンチョップ(庭)＠＼(^o^)／(ｱｳｱｳｶｰSaf5-xVsG [182.249.245.167]) [US]2017/04/17(月)21:33:41.54 ID:yl7HowuEa
リスト化して落とそう
48:タイガードライバー(東京都)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲ8900-9AGs [180.23.124.37]) [SA]2017/04/17(月)21:35:33.56 ID:uahkdp5D0
むしろ民進にいる奴はなんなんだよ
51:ニーリフト(埼玉県)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲ7b84-HE/W [175.179.98.54]) [US]2017/04/17(月)21:36:20.11 ID:iEem8WvL0
しかしまあ節操無いねぇホントに
92:フランケンシュタイナー(家)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲ1303-V7Gz [59.166.128.228]) [ﾆﾀﾞ]2017/04/17(月)21:43:59.67 ID:pVLXVrZy0
小池はどんどん胡散臭くなっていくな
54: キングコングラリアット(茸)＠＼(^o^)／(ｽｯﾌﾟSd73-n4br [1.66.97.139])[FI] 2017/04/17(月)21:36:52.37 ID:vDFaMJAed
元ミンス再びｗｗｗ
151: ドラゴンスクリュー(茨城県)＠＼(^o^)／(ﾜｯﾁｮｲ61f2-V7Gz [114.182.155.206])[US] 2017/04/17(月)21:59:13.25 ID:pdr9X8ie0
http://livedoor.blogimg.jp/honmo_takeshi/imgs/d/4/d40e0cd2.jpg
94: イス攻撃(空)＠＼(^o^)／(ﾌﾞｰｲﾓMMad-eC9Z [210.130.191.73])[US] 2017/04/17(月)21:44:24.31 ID:2DPc8kX4M
ただの看板の付け替え
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