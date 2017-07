自民党、小野寺五典氏の質問や、同じく自民党の青山繁晴氏の質問を真近に見ては、 蓮舫氏の質問は、粗雑な印象を受ける。弁論はいいから、答弁を引き出す事が重要である。

不誠実な対応、、って、誰の事だろう?

気になる事が、一つある。民進党の所属議員は、離党するが、何処へ行くんだろう? 日本国民は、社会党に引き続いて、民主党の残骸を見つめている事になる。

蓮舫氏の国会質問は、何の感動も呼び起こさないし、不愉快でもある。 メデイアは、蓮舫氏の質問を持て囃すが、自民党小野寺五典氏、青山繁晴氏の質問を 消し去るのは、如何なものか、日本国民の正当な判断を破壊するのは、如何なものかと思う。





【動画あり】蓮舫マジギレ「答弁で自己矛盾が指摘されたら、あの時は正確でなかったから今正確に話しますというのは、とても不誠実な対応だ!」

蓮舫「答弁で自己矛盾が指摘されたら、あの時は正確でなかったから

今は正確に話すというのは不誠実な対応だ!」



二重国籍問題で話がコロコロ変わっていたお前が言うな!

今日のブーメランスレ

蓮舫の家に鏡は無いのかw

自分の胸、痛まないんだろうか

日本人を馬鹿にして舐めてるからこれっぽっちも胸は痛まないんだろう

すっげー自分にやさしい

前川お前言われてるぞ

口を開けばブーメラン

さっさと議員辞職しろ