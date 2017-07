今日の一枚。 TIGER 【SHOKIN' COLOUR】 ジャマイカ盤(KING JAMMY)1989年作品。

いわゆる打ち込みスタイル’85年くらいだったな。 「ダンスホール」ジャマイカの野外ディスコです。 この頃が一番ピークかな??一番好みです。

その名もタイガー 虎に見えてきたでしょう(笑) 本名は全く違います。 特徴は声!だみ声でしょうよ〜〜

キング・ジャミーのプロデュースのスティクリのリズムだ。 タイガーはこの頃がカッコイイす。タイトルトラック曲はよいね。 この曲はネタで廻すといいかも。。。 SIDE 1

1.SHOKIN' COLOUR

2.MASTER FI DANCEHALL

3.BEAT DOWN FENCE

4.WATCH ME COMPANY

5.MUSIC DIESEL

SIDE 2

1.TIGER HAS COME

2.VOICE OUT

3.BOOM BASTIC

4.FAME GRABBER

5.TOP MAN MOVE