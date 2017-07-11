はなちゃんぶろぐ 〜Dog Cafe T's house〜

Dog Cafe T's house の看板犬 コーギー 「はな」の写真日記です〜 ★無添加手作りドッグフード好評販売中！！★

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〓 【 ＢＩＧサイズ で 残量気にせず “ 大量噴霧 ” して頂けます！ 】 〓 〜 『 ＣＬＵＢ−ＷＡＮ 』 ヒノカ （ 防虫 ） スプレー用 詰め替え用 ボトル （ ５７０ｍｌ ） 販売中！！ 〜

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神戸のドッグカフェ 「 T's house. 」 が 販売する
　　　　ナチュラル防虫 ・ 消臭 ・ 殺菌アイテム 『 ヒノカ・スプレー 』 用 詰め替えボトルです



『 ヒノカ・スプレー 』　の 詰め替え用に 「 ＢＩＧボトル 」 を 採用しました！


本来は ５００ｍｌ入りの容器ですが
目一杯 お入れし 「 ５７０ｍｌ入り 」 と 致しました。



価格 １５００円 （ 税別 ）



『 ヒノカ・スプレー 』 の ご説明は
左記カテゴリーの 「 ＣＬＵＢ−ＷＡＮ アイテム 」 から ご覧下さい。




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