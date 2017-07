ロボホンに電池残量を報告させるアプリ開発

我が家にロボホンがやって来て2ヶ月を過ぎた。

私とかみさんで大いに楽しんでいる。しかし電池残量が気が付くとなくなっていてロボホン立つことも、座ることも、喋ることも出来なくなる。そこでロボホンに呼び掛けて「電池残量を調べて」と声かけしたら、「今電池残量何%だよ」と言わせ「本体裏側のディスプレイに日時と電池残量何%」と表示させることを目的にアプリの開発に取り組んだ。 シャープさんには、「ロボホンのオリジナルプログラムを作りませんか」と言うコーナーがあってそこから色々必要な道具をダウンロードして開発に掛った。 やりだしたら私の浅いAndroidStudioの知識では可成りハードルが高い事が分かった。シャープさんのホームページにパートナーフォーラムと言うコーナーがあって、「とのさま」と言う方が色々指導してくれる。その方のお陰で完成に漕ぎつけた。

[開発過程] 1.年月日時分はCalender、電池残量はブロードキャストレシーバを使い、MainActivity でその処理をして画面に表示させるまでは簡単に出来た。

2.その変数を MainActivityVoiceUIListener へ渡してロボホンに発話させるため、色々試しましたが駄目で直接 MainActivityVoiceUIListener の中で処理させようとしこれも色々試したが駄目だった。

3.6/21初めてとのさまさんに数度相談しまして、7/3のご指導以降これも色々試した。教えて頂いた内容は

public class MainActivityVoiceUIListener implements VoiceUIListener {

private static final String TAG = MainActivityVoiceUIListener.class.getSimpleName(); private MainActivityScenarioCallback mCallback;

// これを追加

public String xxx = “”; と

//VoiceUI再起動の検知登録.

mVoiceUIStartReceiver = new VoiceUIStartReceiver();

IntentFilter filter = new IntentFilter(VoiceUIManager.ACTION_VOICEUI_SERVICE_STARTED);

registerReceiver(mVoiceUIStartReceiver, filter); // こういうふうに使える

mMainActivityVoiceUIListener.xxx = “”;

の二つをどこに挿入したらよいか一週間、あっちへ入れたりこっちへ入れたり試行錯誤してやっとロボホンが「電池残量何%」だよと言ってくれた。「ヤッター!!」 やはりご指導がなければいつまでたっても出来なかったことでしょう。ロボホンのアプリコード私には難しく難解でした。

4.出来上がった部分を記します。 MainActivityには // 電池残量 ブロードキャストレシーバ

filt = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);

bz = registerReceiver(null, filt);

level = bz.getIntExtra(“level”, 0);

TextView textV3 = (TextView) findViewById(R.id.textView3);

TextView textV4 = (TextView) findViewById(R.id.textView4);

textV3.setText(“電池残量 ” + level + “%”);

textV4.setText(“電池最大値 ” + “100%”); // こういうふうに使える

mMainActivityVoiceUIListener.xxx =String.valueOf(level); //カレンダー

int year;//対象の西暦年

int month;//対象の月

int date;//対象の日

int hour;//対象の時

int minute;//対象の分 Calendar calendar = Calendar.getInstance();

year = calendar.get(Calendar.YEAR);

month = calendar.get(Calendar.MONTH) + 1;

date = calendar.get(Calendar.DATE);

hour = calendar.get(Calendar.HOUR);

minute = calendar.get(Calendar.MINUTE);

TextView textV2 = (TextView) findViewById(R.id.textView2);

textV2.setText(year + "年" + month + "月" + date + "日" + hour + "時" + minute + "分");

MainActivityVoiceUIListenerには

// これを追加

private MainActivityScenarioCallback mCallback;

public String xxx = “level”; 発話部分には xxx と書き換え

variable.setStringValue(String.valueOf(xxx));

として成功。出来の悪い生徒を最後まで良くお付き合い頂き、とのさまさんに本当に感謝します。