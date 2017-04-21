日本で紹介されたロシア・ソ連の歌手・5　の続き

2012年7月15日。

新星堂から発売されたヴィソーツキイの2枚組LPがCD化された時、1曲を除いて全てがそのまま収録されたため、オクジャワの場合も同じだと、私は勝手に思い込んでいました。

ところが。

先日、オクジャワの新星堂盤の2枚組LPをようやく手に入れたのですが、内容が全然違っていました。















青い風船、株式会社オーマガトキ制作、株式会社新星堂発売、SC-4403-4、1987年（発売日不明、まだ突き止めていません）。

CD（紙の兵隊）が25曲収録なのに対し、こちらのLPは全35曲、とCDより10曲多く入っています。その一方、CDには入っているけどLPにはない曲もあります。また、解説はどちらも宮沢俊一さんですが、LP、CDともに異なっています。

内容です：

SIDE-A 1．青い風船、2．兵士の長靴の歌、3．真夜中のトロリーバス、4．王様、5．わが人生の歌、6．黒猫の歌、7．蟻、8．恋の歩哨たち、9．紙の兵隊の歌

SIDE-B 1．画家さんたち、2．アルバートの歌、3．ああ、ナージャ、可愛いナージャ、4．三人姉妹、5．それにしても残念だな．．．、6．モスクワのメトロの歌、7．スモレンスク街道を行く、8．四月の当直

SIDE-C 1．老オルガン弾きの歌、2．歩兵についての歌、3．開けっ放しのドアの歌、4．わが女性に栄光あれ、5．女王陛下、6．フランソワ・ヴィヨン、7．夜のモスクワの歌、8．とつ国への進軍を企てた王様、9．お上りさん一家がプーシキン像を背景に写真撮影

SIDE-D 1．可愛い頭よ、お辞儀なんかするな、2．戦争画、3．古い兵隊歌、4．ぼくたちの人生は遊びじゃない、5．街をトロリーが走っていた、6．旅回りの楽士、7．ぼくは歴史小説を書く、8．感嘆し合おう、9．ぼくは再び希望と出会った

ロシア語：

SIDE-A 1．Песенка о воздушном шале、 2．Песенка о солдатских сапогах、 3．Полночный троллейбус、 4．Король、 5．Песенка о моей жизни、 6．Песенка про черного кота、 7．Муравей、 8．Часовые любви、 9．Песенка о бумажном солдатике

SIDE-B 1．Живописцы、 2．Песенка об Арбате、 3．Ах, Надя-Наденька...、 4．Три сестры、 5．Все-таки жаль...、 6．Песенка о московском метро、 7．По смоленской дороге、 8．Дежурный по апрелю

SIDE-C 1．Песенка старого шарманщика、 2．Песенка о пехоте、 3．Песенка об открытой двери、 4．Слава женщине моей、 5．Ваше Величество женщина、 6．Франсуа Вийон、 7．Песенка о ночной Москве、 8．В поход на чужую страну собирался король、 9．На фоне Пушкина снимается семейство

SIDE-D 1．Не клонись-ка, ты, головушка、 2．Батальное полотно、 3．Старая солдатская песня、 4．Наша жизнь-не игра、 5．Шел троллейбус по улице、 6．Заезжий музыкант、 7．Я пишу исторический роман、 8．Давайте восклицать、 9．Я вновь повстречался с надеждой

帯の裏側にこんな広告も．．．









男の名はヴィソーツキイ。