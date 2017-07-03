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前日出来高比の高い順／５日移動平均の傾きの変化

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７５日、２５日、５日移動平均の傾きの変化■(2017/07/03)

■７５日移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、２５日、５日の移動平均は上昇傾向の銘柄（↑＋＋）
LIFULL(東証1部, 2120株価)
山岡家(JQスタンダード, 3399株価)
川本産業(東証2部, 3604株価)
コラボス(東証マザーズ, 3908株価)
IBJ(東証1部, 6071株価)
レオパレス21(東証1部, 8848株価)
KNTCT(東証1部, 9726株価)
アルテック(東証1部, 9972株価)

■２５日移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、７５日、５日の移動平均は上昇傾向の銘柄
（＋↑＋） トクヤマ(東証1部, 4043株価)
サクセスHD(東証1部, 6065株価)
前田製(JQスタンダード, 6281株価)
GFC(JQスタンダード, 7559株価)
野崎印(東証2部, 7919株価)
兼松(東証1部, 8020株価)
丸八倉(東証2部, 9313株価)
日再生エネ(東証, 9283株価)

■５日移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、７５日、２５日の移動平均は上昇傾向の銘柄（＋＋↑）
南ア40(東証, 1323株価)
秋川牧園(JQスタンダード, 1380株価)
Oneトピクス(東証, 1473株価)
ブルサKLCI(東証, 1560株価)
iS先進国(東証, 1581株価)
NYダウ(東証, 1679株価)
三住道路(東証2部, 1776株価)
ヤマウラ(東証1部, 1780株価)
マサル(JQスタンダード, 1795株価)
北海工(札証, 1832株価)
NIPPO(東証1部, 1881株価)
テノックス(JQスタンダード, 1905株価)
住電設(東証1部, 1949株価)
ダイダン(東証1部, 1980株価)
UTGROUP(JQスタンダード, 2146株価)
セーラー広告(JQスタンダード, 2156株価)
GCA(東証1部, 2174株価)
コモ(JQスタンダード, 2224株価)
くらコーポ(東証1部, 2695株価)
サダマツ(JQスタンダード, 2736株価)
アルコニックス(東証1部, 3036株価)
三洋堂HD(JQスタンダード, 3058株価)
ヨシックス(東証2部, 3221株価)
ディア･ライフ(東証1部, 3245株価)
帝繊維(東証1部, 3302株価)
特殊電極(JQスタンダード, 3437株価)
ラサールロジ(東証, 3466株価)
アグレ都市(JQスタンダード, 3467株価)
データHR(東証マザーズ, 3628株価)
ボルテージ(東証1部, 3639株価)
エムアップ(東証1部, 3661株価)
SRAHD(東証1部, 3817株価)
アイル(JQグロース, 3854株価)
高度紙(JQスタンダード, 3891株価)
片倉コープ(東証1部, 4031株価)
大有機(東証1部, 4187株価)
第一化成(JQスタンダード, 4235株価)
プロトコーポ(JQスタンダード, 4298株価)
三洋化(東証1部, 4471株価)
メドレックス(東証マザーズ, 4586株価)
T&KTOKA(東証1部, 4636株価)
サニックス(東証1部, 4651株価)
日興業(JQスタンダード, 5279株価)
ヤマウ(JQスタンダード, 5284株価)
東海カ(東証1部, 5301株価)
クニミネ工(東証2部, 5388株価)
NIC(JQスタンダード, 5742株価)
東理HD(東証2部, 5856株価)
ダイケン(JQスタンダード, 5900株価)
OSJBHD(東証1部, 5912株価)
イハラサイエンス(JQスタンダード, 5999株価)
阪神燃(東証2部, 6018株価)
冨士ダイス(東証2部, 6167株価)
豊和工(東証1部, 6203株価)
ヤマシンフィルタ(東証1部, 6240株価)
ハーモニック(JQスタンダード, 6324株価)
日東工(東証1部, 6651株価)
ピクセラ(東証2部, 6731株価)
タムラ製(東証1部, 6768株価)
市光工(東証1部, 7244株価)
エイケン工業(JQスタンダード, 7265株価)
スズキ(東証1部, 7269株価)
TSテック(東証1部, 7313株価)
東北化学(JQスタンダード, 7446株価)
ナカニシ(JQスタンダード, 7716株価)
セコニックHD(東証2部, 7758株価)
トッパン･F(東証1部, 7862株価)
ノダ(東証2部, 7879株価)
ムトー精工(JQスタンダード, 7927株価)
リンガハット(東証1部, 8200株価)
H2Oリテイル(東証1部, 8242株価)
阿波銀(東証1部, 8388株価)
SOMPOHD(東証1部, 8630株価)
岩井コスモ(東証1部, 8707株価)
コスモスイニシア(JQスタンダード, 8844株価)
ラ･アトレ(JQグロース, 8885株価)
ランビジネス(東証1部, 8944株価)
ユーラシア(JQスタンダード, 9376株価)
EF-ON(東証1部, 9514株価)
協和コンサ(JQスタンダード, 9647株価)
両毛シス(JQスタンダード, 9691株価)
トーカイ(東証1部, 9729株価)
技研興(東証2部, 9764株価)
札臨(JQスタンダード, 9776株価)
共同紙(JQスタンダード, 9849株価)
文教堂HD(JQスタンダード, 9978株価)

⇒ 「日本が誇るビジネス大賞２０１７」に掲載されました。



⇒ 新宿スタジオ（毎週火・木　20:00〜22:00）、体験歓迎


蕎麦nicco 
⇒ カフェ風の店構え。少人数で静かに飲みたい方に。

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