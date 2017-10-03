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前日出来高比の高い順／５日移動平均の傾きの変化

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７５日、２５日、５日移動平均の傾きの変化■(2017/10/03)

■７５日、２５日の各移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、５日移動平均は上昇傾向の銘柄（↑↑＋）
アプラスF(東証1部, 8589株価)

■７５日、５日の各移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、２５日移動平均は上昇傾向の銘柄（↑＋↑）
キタムラ(東証2部, 2719株価)

■７５日移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、２５日、５日の移動平均は上昇傾向の銘柄（↑＋＋）
ガスETF(東証, 1689株価)
塩水糖(東証1部, 2112株価)
クリエイト(JQスタンダード, 3024株価)
ネクステージ(東証1部, 3186株価)
HABA(JQスタンダード, 4925株価)
シーボン(東証1部, 4926株価)
ケミプロ(東証2部, 4960株価)
シスメックス(東証1部, 6869株価)
ハウスローゼ(東証1部, 7506株価)
水戸証(東証1部, 8622株価)
JR東海(東証1部, 9022株価)
三菱倉(東証1部, 9301株価)

■２５日、５日の各移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、７５日移動平均は上昇傾向の銘柄（＋↑↑）
信越化(東証1部, 4063株価)
三益半(東証1部, 8155株価)

■２５日移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、７５日、５日の移動平均は上昇傾向の銘柄
（＋↑＋） 上場配当(東証, 1698株価)
北電事(東証1部, 1930株価)
大気社(東証1部, 1979株価)
DeNA(東証1部, 2432株価)
インフォマート(東証1部, 2492株価)
オートウェーブ(JQスタンダード, 2666株価)
アップル(東証2部, 2788株価)
オーミケンシ(東証2部, 3111株価)
メディアスHD(JQスタンダード, 3154株価)
一六堂(東証1部, 3366株価)
住友ベ(東証1部, 4203株価)
JIEC(東証2部, 4291株価)
DI(東証1部, 4310株価)
ワカモト(東証1部, 4512株価)
オービック(東証1部, 4684株価)
トーセ(東証1部, 4728株価)
ISID(東証1部, 4812株価)
メタルアート(東証2部, 5644株価)
アマテイ(東証2部, 5952株価)
トーソー(東証2部, 5956株価)
小島鉄(東証2部, 6112株価)
島精機(東証1部, 6222株価)
不二越(東証1部, 6474株価)
ヨシタケ(JQスタンダード, 6488株価)
日鍛バル(東証2部, 6493株価)
シライ電子(JQスタンダード, 6658株価)
サンケン電(東証1部, 6707株価)
ニューテック(JQスタンダード, 6734株価)
エルナー(東証2部, 6972株価)
岡本硝子(JQスタンダード, 7746株価)
KIMOTO(東証1部, 7908株価)
研創(JQスタンダード, 7939株価)
兼松エレク(東証1部, 8096株価)
サンリツ(東証1部, 9366株価)
九州リース(東証2部, 8596株価)
桧家HD(東証2部, 1413株価)
マクロミル(東証1部, 3978株価)

■５日移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、７５日、２５日の移動平均は上昇傾向の銘柄（＋＋↑）
上場新興(東証, 1314株価)
UBSユーロ50(東証, 1385株価)
UBSアジア(東証, 1390株価)
UBS英国(東証, 1392株価)
インベスターC(東証マザーズ, 1435株価)
上場チャイナ(東証, 1548株価)
MXSリスク5(東証, 1567株価)
iSフロンティア(東証, 1583株価)
素材化学(東証, 1620株価)
小売(東証, 1630株価)
ヤマト(東証1部, 1967株価)
朝日工(東証1部, 1975株価)
東芝プラ(東証1部, 1983株価)
ハンセンブル(東証, 2031株価)
NYダウブル(東証, 2040株価)
シンガポルR(東証, 2045株価)
ヒップ(JQスタンダード, 2136株価)
林兼産(東証1部, 2286株価)
システナ(東証1部, 2317株価)
ティア(東証1部, 2485株価)
ACKG(JQスタンダード, 2498株価)
カルラ(JQスタンダード, 2789株価)
ハウス食G(東証1部, 2810株価)
ビ花壇(東証マザーズ, 3041株価)
ヒラキ(東証2部, 3059株価)
三交GHD(東証1部, 3232株価)
グロバル社(東証2部, 3271株価)
クリレスHD(東証1部, 3387株価)
サカイオーベ(東証1部, 3408株価)
小松精(東証1部, 3580株価)
テックファーム(JQグロース, 3625株価)
協立情報(JQスタンダード, 3670株価)
メディアドゥ(東証1部, 3678株価)
リスクモンスター(JQスタンダード, 3768株価)
ヴィンクス(東証2部, 3784株価)
巴川紙(東証1部, 3878株価)
大村紙業(JQスタンダード, 3953株価)
住友化(東証1部, 4005株価)
三菱ガス(東証1部, 4182株価)
ジャストプラ(JQスタンダード, 4287株価)
プロトコーポ(JQスタンダード, 4298株価)
参天薬(東証1部, 4536株価)
ロックペイント(東証2部, 4621株価)
洋インキHD(東証1部, 4634株価)
サニックス(福証, 4651株価)
日本色材(JQスタンダード, 4920株価)
ヤスハラケミカル(東証2部, 4957株価)
上村工業(東証2部, 4966株価)
藤倉ゴム(東証1部, 5121株価)
ノリタケ(東証1部, 5331株価)
JFEHD(東証1部, 5411株価)
日金属(東証1部, 5491株価)
古河電(東証1部, 5801株価)
TONE(東証2部, 5967株価)
エンバイオHD(東証マザーズ, 6092株価)
アイダ(東証1部, 6118株価)
ソディック(東証1部, 6143株価)
ディスコ(東証1部, 6146株価)
津田駒(東証1部, 6217株価)
ニッセイ(東証2部, 6271株価)
ASB機械(東証1部, 6284株価)
オカタアイヨン(東証1部, 6294株価)
コマツ(東証1部, 6301株価)
ハーモニック(JQスタンダード, 6324株価)
荏原(東証1部, 6361株価)
三菱電(東証1部, 6503株価)
大日光(JQスタンダード, 6635株価)
かわでん(JQスタンダード, 6648株価)
EIZO(東証1部, 6737株価)
パナソニック(東証1部, 6752株価)
メイコー(JQスタンダード, 6787株価)
航空電(東証1部, 6807株価)
アズビル(東証1部, 6845株価)
チノー(東証1部, 6850株価)
キーエンス(東証1部, 6861株価)
メガチップス(東証1部, 6875株価)
イマジカロボ(東証1部, 6879株価)
オーデリック(JQスタンダード, 6889株価)
原田工業(JQスタンダード, 6904株価)
ジオマテック(JQスタンダード, 6907株価)
オプテックスG(東証1部, 6914株価)
フクダ電(JQスタンダード, 6960株価)
ニュートンFC(JQスタンダード, 7169株価)
ダイヤ通商(JQスタンダード, 7462株価)
鳥羽洋行(JQスタンダード, 7472株価)
ムサシ(JQスタンダード, 7521株価)
VTHD(東証1部, 7593株価)
アルゴグラフ(東証1部, 7595株価)
PCDEPOT(東証1部, 7618株価)
島津製(東証1部, 7701株価)
東京精(東証1部, 7729株価)
シード(東証2部, 7743株価)
永大化工(JQスタンダード, 7877株価)
藤森工(東証1部, 7917株価)
ムトー精工(JQスタンダード, 7927株価)
任天堂(東証1部, 7974株価)
丸井G(東証1部, 8252株価)
ファミリー(JQスタンダード, 8298株価)
岡藤HD(JQスタンダード, 8705株価)
アルプス物(東証2部, 9055株価)
BS11(東証1部, 9414株価)
日建工(東証2部, 9767株価)
バイテックHD(東証1部, 9957株価)
ウォンテッドリ(東証マザーズ,

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