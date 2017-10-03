７５日、２５日、５日移動平均の傾きの変化■(2017/10/03)

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■７５日、２５日の各移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、５日移動平均は上昇傾向の銘柄（↑↑＋）
アプラスF(東証1部, 8589，株価)
■７５日、５日の各移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、２５日移動平均は上昇傾向の銘柄（↑＋↑）
キタムラ(東証2部, 2719，株価)
■７５日移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、２５日、５日の移動平均は上昇傾向の銘柄（↑＋＋）
ガスETF(東証, 1689，株価)
塩水糖(東証1部, 2112，株価)
クリエイト(JQスタンダード, 3024，株価)
ネクステージ(東証1部, 3186，株価)
HABA(JQスタンダード, 4925，株価)
シーボン(東証1部, 4926，株価)
ケミプロ(東証2部, 4960，株価)
シスメックス(東証1部, 6869，株価)
ハウスローゼ(東証1部, 7506，株価)
水戸証(東証1部, 8622，株価)
JR東海(東証1部, 9022，株価)
三菱倉(東証1部, 9301，株価)
■２５日、５日の各移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、７５日移動平均は上昇傾向の銘柄（＋↑↑）
信越化(東証1部, 4063，株価)
三益半(東証1部, 8155，株価)
■２５日移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、７５日、５日の移動平均は上昇傾向の銘柄
（＋↑＋） 上場配当(東証, 1698，株価)
北電事(東証1部, 1930，株価)
大気社(東証1部, 1979，株価)
DeNA(東証1部, 2432，株価)
インフォマート(東証1部, 2492，株価)
オートウェーブ(JQスタンダード, 2666，株価)
アップル(東証2部, 2788，株価)
オーミケンシ(東証2部, 3111，株価)
メディアスHD(JQスタンダード, 3154，株価)
一六堂(東証1部, 3366，株価)
住友ベ(東証1部, 4203，株価)
JIEC(東証2部, 4291，株価)
DI(東証1部, 4310，株価)
ワカモト(東証1部, 4512，株価)
オービック(東証1部, 4684，株価)
トーセ(東証1部, 4728，株価)
ISID(東証1部, 4812，株価)
メタルアート(東証2部, 5644，株価)
アマテイ(東証2部, 5952，株価)
トーソー(東証2部, 5956，株価)
小島鉄(東証2部, 6112，株価)
島精機(東証1部, 6222，株価)
不二越(東証1部, 6474，株価)
ヨシタケ(JQスタンダード, 6488，株価)
日鍛バル(東証2部, 6493，株価)
シライ電子(JQスタンダード, 6658，株価)
サンケン電(東証1部, 6707，株価)
ニューテック(JQスタンダード, 6734，株価)
エルナー(東証2部, 6972，株価)
岡本硝子(JQスタンダード, 7746，株価)
KIMOTO(東証1部, 7908，株価)
研創(JQスタンダード, 7939，株価)
兼松エレク(東証1部, 8096，株価)
サンリツ(東証1部, 9366，株価)
九州リース(東証2部, 8596，株価)
桧家HD(東証2部, 1413，株価)
マクロミル(東証1部, 3978，株価)
■５日移動平均の始点から終点の傾きがプラスに転じ、７５日、２５日の移動平均は上昇傾向の銘柄（＋＋↑）
上場新興(東証, 1314，株価)
UBSユーロ50(東証, 1385，株価)
UBSアジア(東証, 1390，株価)
UBS英国(東証, 1392，株価)
インベスターC(東証マザーズ, 1435，株価)
上場チャイナ(東証, 1548，株価)
MXSリスク5(東証, 1567，株価)
iSフロンティア(東証, 1583，株価)
素材化学(東証, 1620，株価)
小売(東証, 1630，株価)
ヤマト(東証1部, 1967，株価)
朝日工(東証1部, 1975，株価)
東芝プラ(東証1部, 1983，株価)
ハンセンブル(東証, 2031，株価)
NYダウブル(東証, 2040，株価)
シンガポルR(東証, 2045，株価)
ヒップ(JQスタンダード, 2136，株価)
林兼産(東証1部, 2286，株価)
システナ(東証1部, 2317，株価)
ティア(東証1部, 2485，株価)
ACKG(JQスタンダード, 2498，株価)
カルラ(JQスタンダード, 2789，株価)
ハウス食G(東証1部, 2810，株価)
ビ花壇(東証マザーズ, 3041，株価)
ヒラキ(東証2部, 3059，株価)
三交GHD(東証1部, 3232，株価)
グロバル社(東証2部, 3271，株価)
クリレスHD(東証1部, 3387，株価)
サカイオーベ(東証1部, 3408，株価)
小松精(東証1部, 3580，株価)
テックファーム(JQグロース, 3625，株価)
協立情報(JQスタンダード, 3670，株価)
メディアドゥ(東証1部, 3678，株価)
リスクモンスター(JQスタンダード, 3768，株価)
ヴィンクス(東証2部, 3784，株価)
巴川紙(東証1部, 3878，株価)
大村紙業(JQスタンダード, 3953，株価)
住友化(東証1部, 4005，株価)
三菱ガス(東証1部, 4182，株価)
ジャストプラ(JQスタンダード, 4287，株価)
プロトコーポ(JQスタンダード, 4298，株価)
参天薬(東証1部, 4536，株価)
ロックペイント(東証2部, 4621，株価)
洋インキHD(東証1部, 4634，株価)
サニックス(福証, 4651，株価)
日本色材(JQスタンダード, 4920，株価)
ヤスハラケミカル(東証2部, 4957，株価)
上村工業(東証2部, 4966，株価)
藤倉ゴム(東証1部, 5121，株価)
ノリタケ(東証1部, 5331，株価)
JFEHD(東証1部, 5411，株価)
日金属(東証1部, 5491，株価)
古河電(東証1部, 5801，株価)
TONE(東証2部, 5967，株価)
エンバイオHD(東証マザーズ, 6092，株価)
アイダ(東証1部, 6118，株価)
ソディック(東証1部, 6143，株価)
ディスコ(東証1部, 6146，株価)
津田駒(東証1部, 6217，株価)
ニッセイ(東証2部, 6271，株価)
ASB機械(東証1部, 6284，株価)
オカタアイヨン(東証1部, 6294，株価)
コマツ(東証1部, 6301，株価)
ハーモニック(JQスタンダード, 6324，株価)
荏原(東証1部, 6361，株価)
三菱電(東証1部, 6503，株価)
大日光(JQスタンダード, 6635，株価)
かわでん(JQスタンダード, 6648，株価)
EIZO(東証1部, 6737，株価)
パナソニック(東証1部, 6752，株価)
メイコー(JQスタンダード, 6787，株価)
航空電(東証1部, 6807，株価)
アズビル(東証1部, 6845，株価)
チノー(東証1部, 6850，株価)
キーエンス(東証1部, 6861，株価)
メガチップス(東証1部, 6875，株価)
イマジカロボ(東証1部, 6879，株価)
オーデリック(JQスタンダード, 6889，株価)
原田工業(JQスタンダード, 6904，株価)
ジオマテック(JQスタンダード, 6907，株価)
オプテックスG(東証1部, 6914，株価)
フクダ電(JQスタンダード, 6960，株価)
ニュートンFC(JQスタンダード, 7169，株価)
ダイヤ通商(JQスタンダード, 7462，株価)
鳥羽洋行(JQスタンダード, 7472，株価)
ムサシ(JQスタンダード, 7521，株価)
VTHD(東証1部, 7593，株価)
アルゴグラフ(東証1部, 7595，株価)
PCDEPOT(東証1部, 7618，株価)
島津製(東証1部, 7701，株価)
東京精(東証1部, 7729，株価)
シード(東証2部, 7743，株価)
永大化工(JQスタンダード, 7877，株価)
藤森工(東証1部, 7917，株価)
ムトー精工(JQスタンダード, 7927，株価)
任天堂(東証1部, 7974，株価)
丸井G(東証1部, 8252，株価)
ファミリー(JQスタンダード, 8298，株価)
岡藤HD(JQスタンダード, 8705，株価)
アルプス物(東証2部, 9055，株価)
BS11(東証1部, 9414，株価)
日建工(東証2部, 9767，株価)
バイテックHD(東証1部, 9957，株価)
ウォンテッドリ(東証マザーズ,
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