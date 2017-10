フューリー 作詞作編曲:まふまふ 歌:まふまふ



欲望でくすんだ街並み 伽藍堂 客の舌打ちがお似合い I know what I'm doing 成り上がり のべつ幕なしの不幸自慢 御礼

腕組んだ割に月並み 伽藍堂 煩悩 低迷で飛んだ 風上 僕が拾ってやろうか 足元に群がる蟻のどこがカリスマ

画面越しで王様気取り 空の頭で嘘の上塗り あれもこれも恥の上澄み あの日見つけた 君が嫌い

妄想 協調性欠乏症 情報統制 同姓同名 公開処刑場 断頭台上 歌い明かそうぜ

肯定して 後転して 棚にあげんな You're so dead.

幽霊が横行したっておざなり 伽藍堂 客の舌打ちがお似合い I'd like to ask you... 焦げ付いた指で綴るの ママゴトの詩

誰も彼もが右へ倣え 飼い主でもリードは放して 次の乗り換え先は左へ 君が壊したパノラマ

想定 偏愛性依存症 セカイ系空想 恒星偽装 内容証明 完全犯罪 音の出るゴミ

言いたいことはたったひとつだけだ You're so dead.

腐っていく

協調性欠乏症 情報統制 同姓同名 公開処刑場 断頭台上 歌い明かそうぜ

肯定して 後転して 棚にあげんな You're so dead.