¡Ú¿·À½ÉÊ¤Î¥Æ¥¹¥È¡Û¶½ÏÂTSN-554¡¡¥Ç¥¸¥¹¥³»£±Æ

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   ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É   1/800 s
   F ¥Ê¥ó¥Ð¡¼      f/4.5
   ISO         ISO 800
   Ïª½ÐÊäÀµÃÍ       0.33 eV
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   ¥ì¥ó¥º ¥â¥Ç¥ë     10.2-30.6 mm

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   ¥â¥Ç¥ëÌ¾        TSN-554/CANON PowershotG9Xmark2  
   ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É   1/15 s
   F ¥Ê¥ó¥Ð¡¼      f/4.9
   ISO         ISO 200
   Ïª½ÐÊäÀµÃÍ       -2.00 eV
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