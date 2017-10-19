171019 ドイツの未来はジャマイカだ

○ムニューシン米財務長官「所得上位20％が税金の95％を支払い、上位10％が税金の81％を払っている。中間所得層に減税しながら富裕層に減税しないのは極めて難しい」

○民主党幹部「大統領には共和党案と民主党の立場との間には、グランドキャニオンほどの溝があると自分たちから指摘した」

○共和党幹部「超党派の会合はとても和気あいあいとしていた」



○サンダース大統領報道官「オバマケアについての超党派合意に、大統領は反対の立場だ」



○米大手銀行の経営幹部「ええっと・・・実は自分にも子供がいるので気になっている。子供たちには慎重に職業を選んでもらいたい。AIはほとんどの仕事をなくしてしまうと思う。個人的な見方だが、私たちはそれを感じ始めていると思う」





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景気回復の流れ、中小企業にも波及−経常利益過去最高、内外需が好調 - Bloomberg

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