|
¡Ö¥â¥À¥óÅìµþ°ÆÆâ¡¡¥â¥À¥óÅÔ»ÔÊ¸³ØⅠ¡×
¡ö¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡½ÌðÇë´î½¾Ïº
1920Ç¯Âå¤«¤é30Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿
ÆüËÜÊ¸³Ø¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¶áÂåÅÔ»Ô¤Î½ôÁê¤òÉÁ¼Ì¤·¤¿
¾®Àâ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢ÃµË¬µ¡¢ºÂÃÌ²ñ¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£
¸½ÂåÆüËÜÅÔ»Ô¤Î¸¶É÷·Ê¤¬»ë¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÀÕÇ¤ÊÔ½¸=³¤Ìî¹°¡¦ÀîËÜ»°Ïº¡¦ÎëÌÚÄçÈþ
¥¹¥Ý¥ª¥Ä¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¡¡°¤ÉôÃÎÆó
á¬Ï©(¥Ú¥¨¥ô¥á¥ó¥È)¥¹¥Ê¥Ã¥×¡¡Î¶ÀÈ»ûÍº
¥Ü¥¯¤Î³¹¡¡¥µ¥È¥¦¡¦¥Ï¥Á¥í¡¼
°ì¶å»°¡»Ç¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÁÞÏÃ¡¡Ä¹ÅÄ¹±Íº
X¥Þ¥¹¤È´í¸±¿®¹æ¡¡½®¶¶À»°ì
¿·ÅìµþÈË¾»µ¡Ê¾¶¡Ë¡¡¿åÅç¼¤ÊÝÉÛ
¥¹¥Æ¥Ã¥¡¦¥¬¡¼¥ë¶æ³ÚÉô¡¡¾¾²¬µ×ûÛ
¡¡¾åÌî¤«¤é¿·½É¤Ø¡¡Î¶ÀÈ»ûÍº
¡¡¿·½É¤è¤êÉÊÀî¤Þ¤Ç¡¡µ×ÌîËÉ§
¡¡¿¼Ìë¤Î¾èµÒ¤½¤ÎÂ¾¡¡Àõ¸¶Ï»Ï¯
¡¡ºùÌÚÄ® ¡½ Åìµþ±Ø¡¡ÀîÃ¼¹¯À®
¡¡²¬ÅÄ»°Ïº¡¡µÈ¹Ô¥¨¥¤¥¹¥±¡¡ÀîÃ¼¹¯À®¡¡Àõ¸¶Ï»Ï¯¡¡Æêºê¶Ð¡¡ÃæÂ¼ÉðÍåÉ×¡¡¿·µï³Ê¡¡Î¶ÀÈ»ûÍº
¡¡¶äºÂ¤È¥«¥Õ¥§¡¢¥À¥ó¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë