コゲラ(小啄木鳥) が この時期になって・・・巣作り? 穴を掘る姿は真剣です。

※写真は 拡大して見て下さいネ

EOS 1DX EF400㎜ F4L DO SS 1/1600 F 4 ISO 400

