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【音楽その４】［曲を作って＋踊ってみた］【う山ＴＶ（バラエティ）】［２０１７年７月２７日］
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(*^ー^)ノ
【う山ＴＶ（スタディ）】と、
【う山ＴＶ（バラエティ）】で動画を配信致します☆
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(o^-')b 今回は、なんと、
フリー素材を利用して、
作業用の音楽・その４を作って、
さらに、踊ってみました♪
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♪( ´θ｀)ノ
ワクワク、うれしい気分になる曲です☆
なので、楽しい気分になるダンスを踊りました♪
【ファニー・ステップ（Funny Step）】
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【音楽】シリーズ【う山ＴＶ（バラエティ）】
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【音楽その４】［曲を作って＋踊ってみた］
【ファニー・ステップ（Funny Step）】パート１
https://youtu.be/dAKGPXGY4lk
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【音楽その３】［集中力を高める音楽を創ってみた］
【Mysterious rhythm enhances concentration】
https://youtu.be/gVXunnle8RI
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【音楽その２】［作業用音楽を創ってみた］
【Blue Sky and the Horizon】
https://youtu.be/tZMPNdburwk
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【音楽その１】［作業用音楽を創ってみた］
【Heartbeat the Ability Grows】
https://youtu.be/m2PU2znsGSk
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【スポーツ】シリーズ【う山ＴＶ（バラエティ）】
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【スポーツその６】［スクワット］（３回目）
［何回出来るか？］撮影日：２０１７年７月１５日
https://youtu.be/QA4FtTl4sPg
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【スポーツその５】［腕立て伏せ］（３回目）
［何回出来るか？］撮影日：２０１７年７月１５日
https://youtu.be/WHxhfEnkdXk
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【スポーツその４】［スクワット］（２回目）
［何回出来るか？］撮影日：２０１７年７月３日
https://youtu.be/97xSGgDF1SI
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【スポーツその３】［腕立て伏せ］（２回目）
［何回出来るか？］撮影日：２０１７年７月３日
https://youtu.be/bGSsAAd0twU
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【スポーツその２】［スクワット］
［何回出来るか？］撮影日：２０１７年６月２６日
https://youtu.be/xoE_93UPVIs
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【スポーツその１】［腕立て伏せ］
［何回出来るか？］撮影日：２０１７年６月２６日
https://youtu.be/rZ2nGrlbaVE
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【科学】シリーズ【う山ＴＶ（スタディ）】
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【科学その４】［こぼれない水］
https://youtu.be/7pyT06GpLDY
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【科学その３】［メビウスの輪］
https://youtu.be/VZFsrLChdGQ
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【科学その２】［割りばし］
https://youtu.be/sJdvOsl_Ghs
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【科学その１】［１円玉］
https://youtu.be/K8FnDCqOFvE
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【分数、楽しい】シリーズ【う山ＴＶ（スタディ）】
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【う山TV】「算数、大好き！分数、楽しい！」（第４回）
［答え：55555/666666］［単位分数］
https://youtu.be/c41BrOzn9AU
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【う山TV】「算数、大好き！分数、楽しい！」（第３回）
［答え：55555/666666］
https://youtu.be/HR3KdeHOm5Y
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【う山TV】「算数、大好き！分数、楽しい！」（第２回）
［答え：4444/55555］
https://youtu.be/3FGNjCEeRaQ
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【う山TV】「算数、大好き！分数、楽しい！」（第１回）
［答え：333/4444］
https://youtu.be/BVMpwbP5_sE
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【一瞬で解こう！】シリーズ【う山ＴＶ（スタディ）】
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【う山ＴＶ】［算数問題を一瞬で解こう！］（図形編／第４回）
［タコハチ、怒る！］（早稲田実業中）
https://youtu.be/QOiYvIwoGTY
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【う山ＴＶ】［算数問題を一瞬で解こう！］（図形編／第３回）
［直角二等辺三角形の回転・ラグビーの法則］（灘中）
https://youtu.be/m3dSejVfqlA
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【う山ＴＶ】［算数問題を一瞬で解こう！］（図形編／第２回）
［１対Ｎ男クン］（栄光中）
https://youtu.be/f96CCYtf-cc
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【う山ＴＶ】［算数問題を一瞬で解こう！］（図形編／第１回）
https://youtu.be/4J51q1z_prg
［正方形からはみ出た円］（豊島岡女子中）
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【算数・数学捜査局／ＳＳファイル】シリーズ
【う山ＴＶ（スタディ）】
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【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第１０回）［灘高校入試問題／場合の数］
https://youtu.be/Sf4qjEPApPo
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【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第９回）［茨城県・県立高校入試問題／立体図形］
https://youtu.be/joyaYIKZkfY
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【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第８回）［神奈川県・県立高校入試問題／立体図形］
https://youtu.be/p6Y5J1WUbmI
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【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第７回）［栃木県・県立高校入試問題／立体図形］
https://youtu.be/tekBTBU17gI
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【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第６回）［都立高入試問題／立体・空間］
https://youtu.be/NLpAauxruz0
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【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第５回）［都立高入試問題／立体切断］
https://youtu.be/qFh_VeJu8y0
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【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第４回）［場合の数／解答編］
https://youtu.be/D2V-KbyWlgI
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【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第３回）［場合の数］
https://youtu.be/ktqJBXrs7BE
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【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第２回）［推理ロジック／解答編］
https://youtu.be/juK_bzF6ZyY
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【算数・数学ファイル】【ＳＳファイル】（第１回）［推理ロジック］
https://youtu.be/yLZ1YinwVT0
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□中学受験算数・数学・算数数学プロ家庭教師・個人指導
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［発行者氏名］【う山雄一】
［発行者web］【算数合格トラの巻】
［発行者web］【算太・数子の算数教室】(R)
［著作］【算太・数子の算数教室】(R)
「さんた・かずこのさんすうきょうしつ」
［著作］【算遊記】
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［仕事URL］
https://sansu.theblog.me/
http://santakazuko.wix.com/uyama
http://www.geocities.jp/sansu_gokaku_toranomaki/
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［成績表・偏差値アップ］
http://www.geocities.jp/santa_kazuko_1994/
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［算遊記（さんゆうき）］算蔵法師・算悟空
http://www.geocities.jp/san_yu_ki/
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［仕事用フェイスブック］
https://www.facebook.com/kazuko.santa.5
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［仕事用メール］
sansu_gokaku@hotmail.com
sansu.gokaku@gmail.com
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［ブログ］【算数合格トラの巻】
http://ameblo.jp/sansu/
http://blogs.yahoo.co.jp/sansu_gokaku_toranomaki
http://uyama.blog.jp/
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［ブログ］【算太・数子の算数教室】(R)
http://ameblo.jp/santa-kazuko/
http://blogs.yahoo.co.jp/santa_kazuko_1994
http://blog.goo.ne.jp/santa_kazuko
http://santakazuko.wordpress.com/
http://santa-kazuko.at.webry.info/
http://santa-kazuko.blogspot.jp/
http://ch.nicovideo.jp/santa-kazuko
http://santa-kazuko.blog.jp/
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［ブログ］【う山先生】
http://happy.ap.teacup.com/uyama/
http://blog.livedoor.jp/sansu/
http://blogs.yahoo.co.jp/san_yu_ki
http://sansugokaku.blog.fc2.com/
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［ブログ］【オルドビスキー博士】
http://ameblo.jp/ordovisky/
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［動画配信］【う山ＴＶ】（スタディ／バラエティ）
http://www.geocities.jp/sansu_gokaku_toranomaki/3-uyama-tv
［分数、楽しい！］シリーズ
［知的ゲーム］シリーズ
［一瞬で解こう！］シリーズ
［解けたら天才♪］シリーズ
［家庭教師］シリーズ
［算数・面白い問題］シリーズ
［算数・数学ファイル／ＳＳファイル］シリーズ
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