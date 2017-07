Dr. Langeskov, The Tiger, and The Terribly Cursed Emerald: A Whirlwind Heist　日本語化　Steam版

■何があっても自己責任でお願いします!!

■ネットから落としたものは 解凍 する前に必ず、ウィルス検査をするくせをつけましよう。アップした人にその気がなくても、別の悪意ある者がウィルスを仕込むかもしれません。もし、アンチウィルスソフトを持ってないなら 下記のようなな無料でファイルやWEBサイトを検査できるサービスがあるので利用してみてください。 https://www.virustotal.com/ja/ https://vms.drweb.co.jp/online/

説明中に一々検査を促したりしませんので 各自の判断でお願いします。

■バックアップは 肝心な時にそれを活かせなければ意味がありません。これから行おうとしてることをよく理解し、どうすれば元の状態に戻せるのか考えれば どれをバックアップすればいいのか、わかるはずです。ご自身の技量と 必要に応じて事前にとっておいてください。

■ゲームのダウンロードが済んだら整合性を確認をします。これは日本語化する、しないにかかわらず、必ず行ったほうがいいです。

やり方は steamの ① ライブラリ(ゲーム一覧)から ② ゲーム名、 Dr Langeskov The Tiger and The Terribly... を右クリックし 一番下の ③ プロパティを選択します。開いた窓で ④ ローカルファイル ・ タブに移り、一番下の ⑤ ”ゲームファイルの整合性を確認...”を行ってください。





■ ゲームがインストール されてる Dr Langeskov The Tiger and The Terribly Cursed Emerald A Whirlwind Heist フォルダ の中にある DrLangeskov_Data フォルダ の ショートカット をディスクトップ上に作っておきます 。

ローカルファイル タブのまま ” ローカルファイル閲覧...”をクリックすると、、



Dr Langeskov The Tiger and The Terribly Cursed Emerald A Whirlwind Heist フォルダの中身が表示されますので DrLangeskov_Data フォルダを右クリックし、送る、ディスクトップを選択して ディスクトップ上に DrLangeskov_Data フォルダのショートカットを作ります。





■ 必ず、 日本語化する前に ゲームを起動して問題なく遊べるか確認してください。



■下記の日本語化Modを 日本語化に携わった有志の方々に感謝して落とさせてもらいます。 Dr.Langeskov JP 1.4.zip リンク切れの場合

コメント欄に書かれたURLから

上の赤丸で囲った部分をダブルクリックし、 上の赤丸で囲った部分をダブルクリックし、

右上の ↓ を押せば落とせます。



落とした ファイルの保存場所

■準備が整ったら、日本語化作業にはいります。 日本語化Modを 解凍 して ディスクトップ上で開き、 Ctrlキーを押しながら sharedassets0.assets と sharedassets2.assets の2つを選択し、 右クリックで 切り取り、 sharedassets0.assetssharedassets2.assets



ディスクトップ上に作ったおいた DrLangeskov_Data フォルダの ショートカットを右クリックして貼り付けてください。 ( 上書き で )



以上で日本語化は完了です。お疲れ様でした。