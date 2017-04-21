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オペラ・ファンタスティカ −ウィーン国立歌劇場公演“トロヴァトーレ”−
チャンネル [ＦＭ]
2017年4月21日(金) 午後2:00〜午後6:00(240分)
ジャンル 音楽>クラシック・オペラ
音楽>ライブ・コンサート
番組内容
− ウィーン国立歌劇場公演“トロヴァトーレ” −
河野典子
「歌劇“トロヴァトーレ” 第１幕」 ヴェルディ作曲
（３０分３４秒）
「歌劇“トロヴァトーレ” 第２幕」 ヴェルディ作曲
（４３分５８秒）
「歌劇“トロヴァトーレ” 第３幕」 ヴェルディ作曲
（２２分３３秒）
「歌劇“トロヴァトーレ” 第４幕」 ヴェルディ作曲
（４４分４０秒）
レオノーラ…（ソプラノ）アンナ・ネトレプコ
マンリーコ…（テノール）ロベルト・アラーニャ
ルーナ伯爵…（バリトン）ルドヴィク・テジエ
アズチェーナ…（メゾ・ソプラノ）ルチアーナ・ディンティーノ
フェランド…（バス）パク・ジョンミン
イネス…（ソプラノ）シミナ・イワン
ルイス…（テノール）シァホウ・ジンシュ
（合唱）ウィーン国立歌劇場合唱団
（管弦楽）ウィーン国立歌劇場管弦楽団
（指揮）マルコ・アルミリアート
〜オーストリア・ウィーン国立歌劇場で収録〜
（オーストリア放送協会提供） （２０１７年２月
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