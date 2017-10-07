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オペラ・ファンタスティカ −ウィーン国立歌劇場公演「ドン・ジョヴァンニ」−
チャンネル [ＦＭ]
2017年10月6日(金) 午後2:00〜午後6:00(240分)
ジャンル 音楽>クラシック・オペラ
音楽>ライブ・コンサート
番組内容
− ウィーン国立歌劇場公演「ドン・ジョヴァンニ」 −
奥田佳道
「歌劇「ドン・ジョヴァンニ」第１幕」 モーツァルト作曲
（１時間３５分０４秒）
「歌劇「ドン・ジョヴァンニ」第２幕」 モーツァルト作曲
（１時間２５分０７秒）
ドン・ジョヴァンニ…（バリトン）サイモン・キーンリーサイド
騎士長…（バス）ソリン・コリバン
ドンナ・アンナ…（ソプラノ）イリーナ・ルング
ドンナ・エルヴィーラ…（ソプラノ）ドロテア・レッシュマン
ドン・オッターヴィオ…（テノール）ベンヤミン・ブルンス
レポレッロ…（バス・バリトン）アーウィン・シュロット
バリトン…（マゼット）マヌエル・ワルサー
ツェルリーナ…（ソプラノ）イレアナ・トンカ
（合唱）ウィーン国立歌劇場合唱団
（合唱指揮）マルティン・シェベスタ
（管弦楽）ウィーン国立歌劇場管弦楽団
（指揮）アダム・フィッシャー
〜オーストリア・ウィーン国立歌劇場で収録〜
（２０１７年１月２６日、２９日）
（オーストリア放送協会提供）
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