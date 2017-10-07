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ウィーン国立歌劇場公演「ドン・ジョヴァンニ」−

オペラ・ファンタスティカ　　−ウィーン国立歌劇場公演「ドン・ジョヴァンニ」−

チャンネル [ＦＭ]
2017年10月6日(金) 午後2:00〜午後6:00(240分)
ジャンル 音楽>クラシック・オペラ
音楽>ライブ・コンサート
番組内容
　−　ウィーン国立歌劇場公演「ドン・ジョヴァンニ」　−　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥田佳道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「歌劇「ドン・ジョヴァンニ」第１幕」　　　　モーツァルト作曲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１時間３５分０４秒）
「歌劇「ドン・ジョヴァンニ」第２幕」　　　　モーツァルト作曲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１時間２５分０７秒）
　ドン・ジョヴァンニ…（バリトン）サイモン・キーンリーサイド
　　　　　　　　　　　　　　騎士長…（バス）ソリン・コリバン
　　　　　　　　ドンナ・アンナ…（ソプラノ）イリーナ・ルング
　　ドンナ・エルヴィーラ…（ソプラノ）ドロテア・レッシュマン
　　　ドン・オッターヴィオ…（テノール）ベンヤミン・ブルンス
　　　　レポレッロ…（バス・バリトン）アーウィン・シュロット
　　　　　　　　　　バリトン…（マゼット）マヌエル・ワルサー
　　　　　　　　　ツェルリーナ…（ソプラノ）イレアナ・トンカ
　　　　　　　　　　　　　　（合唱）ウィーン国立歌劇場合唱団
　　　　　　　　　　　　　（合唱指揮）マルティン・シェベスタ
　　　　　　　　　　　　（管弦楽）ウィーン国立歌劇場管弦楽団
　　　　　　　　　　　　　　　　（指揮）アダム・フィッシャー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　〜オーストリア・ウィーン国立歌劇場で収録〜　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（２０１７年１月２６日、２９日）
　　（オーストリア放送協会提供）　　　　　　　

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