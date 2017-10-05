´Ú¹ñ¿Í¤À¤±¤¬¤«¤«¤ëÉÂµ¤¡Ö²ÐÉÂ¡Ê¥Õ¥¡¥Ó¥ç¥ó¡Ë¡×¡¡ÊÆ¹ñÀº¿À°å³Ø²ñ¤Ë¸ø¼°¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë

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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%97%85
²ÐÉÂ¡Ê¤Ò¤Ó¤ç¤¦¡¢¤«¤Ó¤ç¤¦¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ç¥ó¡¢Ä«: 화병¡Ë¤â¤·¤¯¤ÏÝµ²ÐÉÂ¡Ê¤¦¤Ã¤«¤Ó¤ç¤¦¡¢¤¦¤Ä¤Ò¤Ó¤ç¤¦¡¢¥¦¥ë¥¡¥Ó¥ç¥ó/¥¦¥é¥Ó¥ç¥ó¡¢Ä«: 울화병¡Ë¤Ï¡¢Ê¸²½°ÍÂ¸¾É¸õ·²¡ÊÊ¸²½·ë¹ç¾É¸õ·²¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢Ä«Á¯Ì±Â²ÆÃÍ¤ÎÀº¿À¼À´µ¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë[2][3]¡£
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