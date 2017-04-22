¶âÅÄË¡Áê¡Ö°ìÈÌ¿Í¤¬ÊÝ°ÂÎÓ¤Ç¥­¥Î¥³¤äÀÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¶¦ËÅºá¡×ËÜ¿Í¤Ï¾Úµò£Ð£Ã±£ÌÇ

|
¶âÅÄË¡Áê¡Ö¥¥Î¥³¡¢¹ÛÊªºÎ½¸¤â¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î»ñ¶â¸»¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë»ö¤¬¸½¼ÂÅª¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÅúÊÛ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1492426075/
¢ã¶¦ËÅºá¡×¤Î¹½À®Í×·ï¤ò²þ¤á¡Ö¥Æ¥íÅù½àÈ÷ºá¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ëÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡²þÀµ°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¶âÅÄ¾¡Ç¯Ë¡Áê¤Ï£±£·Æü¤Î½°±¡·è»»¹ÔÀ¯´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÊÝ°ÂÎÓ¤Ç¤Î¥¥Î¥³¤ä¹ÛÊª¤ÎºÎ¼è¤âÂÐ¾ÝÈÈºá¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÁêÅö¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤òÀ¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ÁÈ¿¥ÅªÈÈºá½¸ÃÄ¤¬É¬Í×¤Ê»ñ¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë·×²è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Æ¥í½¸ÃÄ¤Ê¤É¤Î»ñ¶â¸»ÂÐºö¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ì±¿ÊÅÞ¤Î»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Ø¤ÎÅúÊÛ¡£¢ä
¡³(¦Ó¦Ø¡³)ŽÉ¡¡¹«´Ö¤Î°Õ¸«>>
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
Î¢»³¤ÇÍ¼¿©¤Î¥¥Î¥³ºÎ¤Ã¤Æ¤ë¥¸¥¸¥Ð¥Ð¤âÂáÊá¤À¤Ê
¤Þ¤µ¤«¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤ó¤À
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
(¡Ž¥§¥Ž¥`)¡¡·Ù»¡¤ËÌ©¹ð¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¡£
(_ _¡£)¡¡¹«´Ö¤Î°Õ¸«>>
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
¤ªÁ°¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Í¤§¤è
º£¤«¤é¿åÆ»¤â³°»ñ¤ËÇä¤é¤ì¤ÆÇÏ¼¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¿å¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë
¤Ä¤Þ¤êÀ¸³è¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¤â¤Î¤ËÀÇ¶â¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ê¤ó¤À¤è
²¼¼ê¤¹¤ë¤È¶õµ¤¤Ë¤¹¤éÀÇ¶â¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤¼
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢ÅÛÎì¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬»³¤ÎÃæ¤Ç°ì¿Í¤ÇÀ¸³è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í
¤½¤¦¤¤¤¦ÅÛÎì¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤Ê¤ó¤À¤è
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
(¡Ž¥§¥Ž¥`)¡¡ÆÉ¤ß¤¬¿¼¤¤¤Ê¡£º£¥æ¥À¶â¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿åÆ»¤Ç¤¹¡££µÇÜ¤¯¤é¤¤¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤±¤è¡£
(T§ÕT)¡¡¹«´Ö¤Î°Õ¸«>>
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
¤¤¤Þ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÎÏ³Ø¤Ï¤è¡¼¤ï¤«¤é¤ó¤¬¡¢»³Èø¤Î¤è¤¦¤ÊÍÈ¤²Â¼è¤êÉ¬»à¥Ð¥Ð¥¡¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤ÎË¡Áê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡©£÷£÷
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
(¡Ž¥§¥Ž¥`)¡¡Ç¯¸ù½øÎó¤À¤í¡£
¡Ö¥É¥ê¥ë¾®Þ¼¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥Þ¥ê¥ó¶âÅÄ¡×¡Ä¶âÅÄ¾¡Ç¯Ë¡Áê¡¡Èë½ñ¤¬Áªµó°ãÈ¿¤Î¾Úµò£Ð£Ã³¤¤Ë¥É¥Ü¥ó¤Î²áµî
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1491877858/
¢ã¶¦ËÅºá¤Î¹½À®Í×·ï¤ò¸·³Ê²½¤·¤¿¡Ö¥Æ¥íÅù½àÈ÷ºá¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ëÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡²þÀµ°Æ¤Î¿³µÄ¤ÇÅúÊÛ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¶âÅÄ¾¡Ç¯Ë¡Áê(67)¡á½°±¡½©ÅÄ£²¶è¡á¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥Þ¥ê¥ó¶âÅÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿»ö·ï¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤òÁ°¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬¥É¥ê¥ë¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¡Ö¥É¥ê¥ë¾®Þ¼¡×¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¾®Þ¼Í¥»Ò¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê(43)¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤¢¤ÀÌ¾¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥Þ¥ê¥ó¡×¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
Æþ³Õ¤ÎÉÔ°ÂÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£¶Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÎÁªµó°ãÈ¿»ö·ï¤À¡£¶âÅÄ»á¤ÎÅö»þ¤Î»äÀßÈë½ñ¡Ê²ò¸Û¡Ë¤¬¡¢¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿Æ°°÷£µ¿Í¤Ë»þµë£·£°£°±ß¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ½©ÅÄ¸©·ÙÁÜºº£²²Ý¤Ë¸øÁªË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ýÌóÂ«¤Ê¤É¡ËÍÆµ¿¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¡¢ÃË¼¯¶è¸¡¤ÎÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±¤ÆÃË¼¯´ÊºÛ¤Ï£²£·Ç¯£µ·î¡¢È³¶â£µ£°Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
ÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¶âÅÄ¿Ø±Ä¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬½©ÅÄ¹Á¼þÊÕ¤Î³¤Ãæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¾Úµò¤ò±£ÌÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥ó¶âÅÄ¡×¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¤³¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢ä
v(¡±¢à¡±)v¡¡¹«´Ö¤Î°Õ¸«>>
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
¶âÅÄ¾¡Ç¯¤Ã¤ÆÉÄ»ú¤«¤éºßÆü¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¼ÂºÝ¤ËºßÆü¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡ÖÇ¯¡×¤Ã¤Æ´Á»ú¤â´Ú¹ñ¿Í¤¬Ì¾Á°¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ò¹¥¤à¤ó¤À¤è¤Ê
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
(¡Ž¥§¥Ž¥`)¡¡Ä«Á¯¿Í¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡À(`o'") ¹«´Ö¤Î°Õ¸«>>
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
¶â¤À¡ªÂç¿Ã¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤³¤³¤¬Àè¿Ê¹ñ¤Ê¤Î¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤è¤Í¡£
¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤ÊË¡Î§²»ÃÔ¤ÎÊ¬Ìî°ã¤¤¤¬Âç¿Ã¤·¤Æ¤ó¤Î¡©
¥«¥ë¥ÈÆüËÜ²ñµÄ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¸È¿Æü¡£Áá¤¯»á¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
(¡Ž¥§¥Ž¥`)¡¡°ÂÇÜÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï£¶£°¡ó¤ËµÞ¾å¾º¤À¤í¡£
¡Ú¶¦ËÅºá¡Û°ìÈÌ¿Í¤âÂÐ¾Ý¤Ë¡© ¶âÅÄË¡Áê¤ÈÉûÂç¿Ã¤ÎÅúÊÛ¤¬
http://karma.2ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1492801717/
¢ã¡ÖÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÀ¼Á¤È¤·¤ÆÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÊÑ¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÊÀ¹»³Àµ¿Î Ë¡Ì³ÉûÂç¿Ã¡Ë
¡¡¤È½Ò¤Ù¡¢°ìÈÌ¿Í¤âÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¢ä
(¡Æ§×`)¡¡¹«´Ö¤Î°Õ¸«>>
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
¶âÅÄ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÊÙ¶¯¤¹¤Ù¤·
Éü¶½Âç¿Ã¤Î¤Ê¤ó¤È¤«¤ÈÆ±¤¸¤ÇÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤â
Æ¬°¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¾
Ìò¿Í¤«¤é¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¥ì¥¯¼õ¤±¤í
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
(¡Ž¥§¥Ž¥`)¡¡¥ì¥¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µ»ö¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¡ª¡ª
¡¡ http://image.with2.net/img/banner/banner_21.gif
¿Íµ¤¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ø
ºîÉÊ¾Ò²ð
ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯
²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¤ËÈô¤Ó¤Þ¤¹
ÌµÎÁ¤ª»î¤·ÈÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- À¯¼£
- >
- À¯³¦¤ÈÀ¯¼£³èÆ°
- >
- ¹ñ²ñ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë