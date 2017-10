10/19 町田Ivy

ゆーすけさん

1 ブラザー

2 家に帰ろう

3 痛風

4 破れたパンツ

5 えさ



いつもの、ゆーすけさんでした。

ナイスな選曲でした!

さすが、わかってますね。





瑜伽陽介さん

1 都会旅行

まさかの選曲。ライブ演奏を封印したアルバム「MELODY TIMES 」収録曲。



2 静かな夜、ワインで染めて

これぞ瑜伽さんというロマンチックな名曲。



3 愛しのティモテ

おなじみのアルペジオのバラードではなく、聴いたことないバージョンでした。ちょっとビートルズのI'm Looking Through You みたいでしたね。



4 タイトル不明 今年の夏にできた沖縄の曲

途中で止めちゃいました。それもまた瑜伽さん。



5 タイトル不明 CASIOの腕時計〜

これもおなじみ、でもタイトル知らない曲。大学のキャンバスが舞台。本人いわく若干アイコ風の曲。



6 ヒロイン

僕のお気に入りの曲です。最近オープンマイクでカバーさせてもらってました。これも初めて聴くアレンジでした。



7 SHOWNAN CHILL OUT

これを初めて聴いたときの衝撃は忘れられません。名曲。



8 ボンボンマルガリーダ

途中からピアノでゆーすけさんが入って最高のフィナーレとなりました。







写真は全くないのですが、録音していたので聴き直してみたら、いいライブだったんだなと実感しました。



あらためて、ありがとうございました。