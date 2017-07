【*:;;:*HAPPY*:;NANKA MANNAKANI HENNA-HITO ORU;:**:;;:*】☆｡･ﾟ*:;;:*｡+ﾟヾ(＾□＾★)

7/23(日)『JPDワンマンライヴ!”40歳は案外、若いぜ地獄vol.1”』

@吉祥寺プラネットKお越しの皆さま、ありがとうございます!



思えば、この企画が持ち上がったのがもう1年以上前

様々な物事がこの日のために動いていたようにも思います。

そして、この日ステージに立つ自分のために多くの方が刺激を与えてくれたようにも。

…ってサポートミュージシャンの言葉ではありませんが^^;



とにかく、やりきった!出し切った!

極上のエンターテインメントをお届けできたはず!









何年振りだろう…!?

ピック割れたよ。昔はLiveのたびに割れてた。割れるのが当たり前^^;

今、僕は完全に『あの頃』の感覚を取り戻しています。











皆さま、ありがとう。

次回は9/1(金)またここでお会いしましょう。







EX 忍者 柳沢超&正木慎也20年のときを経て遂に共演!競演!饗宴!!

2017/8/20(日) 大岡山 LIVE INN PEAK-I

東京都大田区北千束3-28-8 MINE BILD.B-1

http://www.peak-1.net/top.html

時間:OPEN 12:30 START 13:00 / OPEN 16:30 START 17:00

チケットぴあ:13:00〜

17:00〜

出演:正木慎也 柳沢超

鈴木崇仁(G) 野中威宏(G) 戸川智章(Ba)

JYURYO(Key) 筒田咲紀(Vn) 相川雄太(Dr)

2017/9/1(金)吉祥寺プラネットK

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-10八番館ビルB1

http://inter-planets.net/top.html

電話:0422-21-7767

出演:新村けんぞう(Vo)

池田忠文(G) 戸川智章(Ba) タナカ組長ヨシトモ(Dr)

いしざきともき(Cho,G) みずほ(Cho,Pf)

■『Yurica。愛媛ツアー』−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



◇2017/9/17(日)

『2017八幡浜みなとまち音楽祭 Vol.4』

場所:八幡浜みなっとみなと交流館

時間:OPEN/15:30 START/16:00

チケット:前売り¥2,000 当日¥2,500

お問い合わせ:さかもとふみや(090-1315-5341)

チケットの購入:八幡浜市役所3F政策推進室/ゆめみかん/みなと交流館/ぷちショップうおよし野村店/パティスリーかしはな(野村)

出演:Yurica。(Vo)

鈴木崇仁(G) 戸川智章(Ba) 相川雄太(Dr) 横山鈴果(Pf)



◇2017/9/18(月,祝)

『Yurica。 Live‼︎ in gonnokura 』

場所 :西予市野村町 居酒屋 権の蔵

(西予市野村町阿下7-56-1)

時間:OPEN/17:00 START/17:30

チケット:60枚限定 全席指定 ブュッフェスタイルの食事付 ドリンク別¥4,000

チケットの購入・予約などお問い合わせ:居酒屋権の蔵(0894-89-3535/090-8604-0433)

権の蔵Facebookページ

出演:Yurica。(Vo)

鈴木崇仁(G) 戸川智章(Ba) 相川雄太(Dr) 横山鈴果(Pf) 松浦はすみ(Key)



−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−











『LET THE FUN BEGIN!』

全11曲収録中、10曲エレクトリックベースで参加!(2017/4/25発売)



収録曲『オオイヌノフグリオオイヌノフグリ』PV ↓

https://www.youtube.com/watch?v=HaLZ5hDP4UQ

『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』

BGMにコントラバスで参加!(2017/2/16発売)



オフィシャルサイト↓

http://digimonworld-neo.bn-ent.net

『The Selection/Live At Mandala』

2枚組30曲収録、Disc1,M7〜M14/Disc2,M1〜M15に

コントラバスとエレクトリックベースで参加しております!(2016/6/11発売)



オフィシャルPV↓

https://youtu.be/2izhW0FVzAY

『デジモンワールド -next 0rder-』

BGMにコントラバスで参加いたしました!(2016/3/17発売)



オフィシャルサイト↓

http://digimonworld-neo.bn-ent.net/

『シルクハットリアリティー』

全11曲収録中、9曲エレクトリックベースで参加!(2015/10/23発売)



収録曲『独りよがりなボクと何も言わない君の歌』PV ↓

https://www.youtube.com/watch?v=5G1l7O0vg3I&feature=youtu.be

『ココロウタ』全7曲エレクトリックベースで参加いたしました!(2015/5/8発売)



収録曲『はじまりの詩』PV ↓

https://www.youtube.com/watch?v=oUES0sxsGkk

『SHARED ZONE』全10曲でリリース!(2015/2/11発売)



ダウンロードご購入は↓

http://vivid-shop.net/

※PCのみ対応

