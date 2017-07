昨日17日(月)は 「 海の日 」 で祝日でした。 3連休の最終日でしたが、皆さん、いかがお過ごしだったでしょうか?! 三河はとてもとても暑い日になりました。 祝日名が 「 海の日 」 、誰が名付けたのか・・・ピッタリのネーミングセンスです。



日傘を利用する方も多かったですね。 海の日なので海を眺めに行くのも楽しかったかも・・・しかし、その元気も無く家でグンニャリ過ごしてしまいました・・・この3連休の東海は、少しヘビィな暑さでした。 しかも、何となくですが、暑さの質が変わった気がしました。 このカンジは、近日中に " 東海地方の梅雨明け " となるような気がします。



最高気温が体温越えとなってる地域も、日増しに増加しているようです。 そんな地域ではおそらく、多くの人が 「 唇が腫れぼったい感 」 を、感じていると思います。 コレ、不思議なんだけれど、腫れてる気がするけれど、実際には気がするだけなんだよね。 しかし、そんな気がしたら水分補給して下さいね・・・そういうカラダのサインだと思います。



連休だからか、馴染みのスーパーに行くと、一角で " ずんだ餅 " を販売するコーナーがありました。 東北を代表する味覚・・・冷蔵庫で冷やして食べると美味しいんだよねぇ・・・で、買っちゃいました。 最近の買い物では、駐車場にクルマを停めてから店内に入るまでが、非常に暑いので、まず、冷たいモノを買い物カゴに入れてしまう・・・その単純な反応が冷静になると滑稽だけれど、人情だな、なんて思いますよ、正直には罪が無いです。



冷蔵庫に氷が豊富に無いと、若干焦るような気持ちにもなります・・・皆さんも無理をせず、冷やしてクールに過ごして下さいね。 流水シャワーが気持ちイイ、本格的な 「 夏 」 も近いです!!







■■■ 特 報 !! ■■■ 来たる10月4日(水) に、井上 侑 さんのニューアルバムがリリースされる事が発表されました !! 本年より侑さんは 「 JTBミュージック 」 の所属アーティストになり、かつ来たる10月4日で、ファーストアルバムリリースから丸10年となります! この度、JTBミュージック所属記念 & デビュー10周年 を記念し、「 めがね 」 や 「 釜揚げしらす 」 を含む全10曲収録の記念碑的アルバムがリリースされることとなります!! アルバムタイトル等 詳細は今後の情報をお楽しみに!! そして同日、アルバムリリースを記念してのライブも開催されるコトも告知されました!! 来たる秋がグンと楽しみになりましたね!!



■■■ お知らせ ■■■ JINS KIDS & JUNIOR のプロモーションビデオ !! 音楽は 井上 侑 さんの 『 めがね 』 !! 下記、HPでは 井上 侑 さんの記事 も掲載!! (↓)

☆ JINS KIDS & JUNIOR のビデオ → https://www.youtube.com/watch?v=f7zba85JPTY

☆ メガネメーカー・JINS のHP → https://www.jins.com/jp/st/kids/





◆◆◆◆◆◆ 井伊直虎 関連情報 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



◆ NHK大河ドラマ 「 おんな城主 直虎 」 は、毎週日曜PM6:00 ( NHK-BSプレミアム ) 、PM8:00 ( NHK総合 ) で放送 !! ( 詳細↓) ※ 再放送 / 翌週土曜PM1:05〜! ☆ 関連ページ → http://www.nhk.or.jp/naotora/



◆ 「 みをつくし文化センター 」 は、「 おんな城主 直虎 」 の世界観を楽しむ無休開催のテーマ館 !! ( 詳細↓) ご来館は公共交通機関で! 天竜浜名湖鉄道の 気賀駅、徒歩1分!!

☆ 大河ドラマ館 のご案内 → http://hamamatsu-daisuki.net/naotora/ticket/



◆ " 小野政次の墓と供養碑 " はココ!! 「 戦国ジャパン 」 のオーナー様に感謝!!! (↓)

https://www.google.co.jp/maps/@34.8381025,137.6736566,3a,75y,295.01h,70.68t/data

※ 「 いなさの家大地 」 の北側、細い道路脇に並ぶ石碑群のひとつで、墓石上部が尖ってます。



◆ " 竜宮小僧伝説の発祥地・久留女木 ( くるめき ) !! ( ※ 大河ドラマ・ロケ地 )

☆ 久留女木の棚田オフィシャルサイト → https://www.kurumeki.com/

☆ 久留女木の棚田の空撮映像 → https://www.youtube.com/watch?v=2lBSLMIJGp4



◆ 歴史好き で 武将好き なら絶対に心躍る2つのサイト!! (↓)

☆ 戦国武将列伝Ω → http://senjp.com/

☆ 武将ジャパン → http://bushoojapan.com/





◆ 最新DVD作品 『 alone 』 が大好評な 井上 侑 さんのライブ情報に注目 !! ( 詳細↓)



◆ 次の " 侑さんライブ " は、8月2日(水)に、神奈川・横浜 のライブホール、横浜オーサイトにて開催となるライブイベント 『 横濱想ヒ謡 』 です !! 出演は、斉藤利菜、まり子、marina、井上 侑 と魅力的な女性アーティスト4組!! すでに各プレイガイドにて前売りチケット好評発売中!! この夏、是非是非、お楽しみいただきたいキュートでポップなサマーイベントです!!



◆ その次の " 侑さんライブ " は、8月6日(日)に、東京・下北沢 のライブハウス・SEED SHIP にて開催されるライブイベント 『 山口で出会ったわたしたち。 』 です !! ( 詳細↓) 山口で開催されたライブイベントに出演した 伊禮 恵、松尾 優、井上 侑、の3アーティストが、意気投合し仲良しに!! その3人が 下北沢 にて集いライブする、というアリそうでナカナカ無いシチュエーションのイベントです!! 日曜お昼にスタートのイベント、是非是非、お楽しみ下さい!!



◆ 井上 侑 さんの最新DVD 『 alone 』 は、" 侑さんがグランドピアノを弾き唄い、他には何も加えない " という " 究極のシンプル & ダイレクト " を実現させたスタジオライブDVD作品です!! (↓) まるで貴方の為だけに目の前で演奏しているかのような臨場感!!

★ DVD 『 alone 』 特設サイト → http://inoue-yu.com/alone_hd/

☆ 『 alone 』 トレーラー映像 → https://www.youtube.com/watch?v=7jRLHAsdMdM



★ DVDを通販でという方は、下記、Web Shop 「 井上食堂 」 よりどうぞ !!! 送料無料 !!!

☆ 「 井上食堂 」 → http://shop.inoue-yu.com/





★ 井上 侑 さん情報 ☆ 僕がイチオシのアーティスト!! 唄もピアノも美しい!!



☆☆☆☆☆ スケジュール ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



● 8月2日(水) 神奈川・横浜 横浜オーサイト 『 横濱想ヒ謡 』

◆ OpenPM6:30 / StartPM7:00〜

◆ チケット / (前・予) \ 2,500 / (当) \ 3,000 <+1ドリンク代>

※ すでに各プレイガイドにて前売りチケット発売中!!

※ 前売りチケットは、整理番号順のご入場となります。

◆ 出演 / 斉藤利菜、まり子、marina、井上 侑 ※ 順不同・敬称略

☆ 横浜オーサイト へのアクセス → http://shibuya-o.com/osite/



● 8月6日(日) 東京・下北沢 SEED SHIP 『 山口で出会ったわたしたち。 』

◆ OpenPM0:00 / StartPM0:30〜

◆ チケット / (前・予) \ 3,000 / (当) \ 3,500 (+1Drink代 )

※ チケット予約フォーム → http://inoue-yu.com/reserve/

※ 手売りチケットもご用意しています

※ 当日入場は整理番号順 ( ABC並列 ) 入場となります

◆ 出演 / 伊禮 恵、松尾 優、井上 侑 ※ 順不同・敬称略

☆ SEED SHIP のHP → http://seed-ship.com/index.php



● 8月23日(水) 東京・下北沢 SEED SHIP

「 オガワマユ連続2マン企画8月号 『 オガワマユ meets 井上 侑 〜 大人の恋 〜 』 」

※ ライブ会場にて限定音源の発売もあります !!

◆ OpenPM7:00 / StartPM7:30〜

◆ チケット / (前・予) \ 2,500 / (当) \ 2,800 < 1ドリンク代別途要 >

※ チケット予約フォーム → http://seed-ship.com/schedule.php?ym=2017-08&category=

◆ 出演 / オガワマユ、井上 侑 ※ 順不同・敬称略

☆ SEED SHIP のHP → http://seed-ship.com/index.php



● 8月27日(日) 静岡・浜松 K-mix 1F space-K ( 中区常磐町 )

『 K-mixアーティストたちの音遊戯 2017夏 』

◆ OpenPM1:00 / StartPM1:30〜 ( イベント終演予定 / PM8:30 )

◆ チケット ( 全席自由・税込価格 ) / (前・予) \ 3,800 / (当) \ 4,500

※ 入場はチケット整理番号順 ※ 小学生以上は入場にチケット必要

※ 未就学児の入場不可 ( 幼児同伴入場不可 )

◆ チケットのご購入は、チケットぴあ にて!! (↓)

☆ チケットぴあ → TEL 0570-02-9999 ( Pコード: 335-182 )

◆ 出演 / 岡野宏典、拝郷メイコ、京太朗と晴彦、コントラリーパレード、岡田ピロー、

gigue ( つだみさこ+あさいまり )、kainatsu、山口リサ、一戸 ( 荒川ケンタウロス )、

遥奈、Emiko Bleu、LООP CHILD、畑中摩美、井上 侑 ※ 順不同・敬称略

☆ イベントのHP → http://www.k-mix.co.jp/topics/170827_otoyugi.html?argType=3



☆ 井上 侑 さん関連LINK

● HP → http://inoue-yu.com/ ● Web Shop 井上食堂 → http://shop.inoue-yu.com/

● フェイスブック → http://www.facebook.com/inoueyu89

● ツイッター → http://twitter.com/inoue_yu ← つぶやいております !!



◆ ご登録頂くと毎月1日に 井上 侑 さんからメールが届きます!! (↓)

☆「 オレンジレター♪ 」 登録フォーム → https://sv1.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=M012221





■ 井上 侑 さん関連 他メディアのリンク集 ■



★ 弦楽器の 修理・修復・改造 の必要を感じたらココにアクセスしてみよう!! (↓)

☆ ギター工房 「 ヴァリアス ルシアリー 」 → http://various.jp/



◆◆◆ BLUE MOON RECORDS よりのご案内 ◆◆◆ 惜しまれつつ終了したネットテレビ " Moonlight Music !! " の過去映像はコチラよりお楽しみ下さい !! (↓)



☆ Moonlight Music → http://gaya799.wixsite.com/bmrecords



※ ただ今、ホームページの 「 2 」 のリメイクに入っております。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。



● WEST SOUL JAM → http://www.geocities.jp/westsouljam/index.html



