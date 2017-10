" 小雨くらいなら撮りに行く " と心に決め、前夜支度をして朝を迎えた・・・ホントに雨が止んでる・・・地面を見ると濡れているが乾き始めているような様子・・・これなら大丈夫!! 僕がもし犬だったらシッポが豪快に回っていたハズ。



しかし・・・クルマで走り出して30分くらい経った頃、再び空が暗くなって来ちゃいました・・・僕が犬だったら、シッポがオナカにくっついたハズ・・・降り出しちゃったな、雨・・・しかも、まぁまぁの本降り・・・とりあえず、様子を見るつもりで、目的地へ・・・。



着いたけれど、雨は強まってる・・・無理だな、撮影は。



というワケで方針転換!! 秋冬用の靴下を購入すべく、近くのスポーツ衣料品店に行きました。 温かく過ごすポイントは、足元からですからね。 冷えが強まると、膝から下の部分から体温が奪われるんですよね、膝から下を冷やさないようにすると全身が楽になるので、是非、試して欲しいですね。 クドイようですが、サッカー用のスポーツソックスは、底冷え対策にはバッチリなんですよ。 登山用ももちろんOK!!



少しでも快適になって、縮まり気味なこの時期を楽しく快活に過ごしましょうね!! この雨は、濡れると風邪をひくと思います、冷たい雨ですからね。 ちょっと前まで暑さ対策だったのに、冷える心配をする時期になったんですね・・・厚かったカレンダーも、残り僅かでペラ感が出てますし・・・10月も中旬だもんね・・・。





■■■ お知らせ !! ■■■ 井上 侑 さんの、冬のワンマンライブ発表 !! ( 詳細↓)



☆ 侑さんのツイッター → http://twitter.com/inoue_yu



◆ " 井上 侑 10周年記念ライブ " の記事です!! (↓)



☆ 日刊エンタメクリップ記事 → https://entameclip.com/news/82866?amp=1



☆ 井上 侑 ニューアルバム 『 光 』 収録曲紹介映像 (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=wWWW5s6ro9s&feature=youtu.be&a



◆ アルバム 『 光 』 の一般発売は11月1日(水)です。 但し、井上 侑 さんが出演するライブ会場・物販コーナーでは販売します !! 早く欲しいなぁ、という方は、井上 侑さんのライブをチェック (↓) して生の演奏も楽しみつつ 『 光 』 をゲットです!!





====================================================================================



◆◆◆◆◆◆ 井伊直虎 関連情報 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



◆ NHK大河ドラマ 「 おんな城主 直虎 」 は、毎週日曜PM6:00 ( NHK-BSプレミアム ) 、PM8:00 ( NHK総合 ) で放送 !! ( 詳細↓) ※ 再放送 / 翌週土曜PM1:05〜! ☆ 関連ページ → http://www.nhk.or.jp/naotora/



◆ 「 みをつくし文化センター 」 は、「 おんな城主 直虎 」 の世界観を楽しむ無休開催のテーマ館 !! ( 詳細↓) ご来館は公共交通機関で! 天竜浜名湖鉄道の 気賀駅、徒歩1分!!

☆ 大河ドラマ館 のご案内 → http://hamamatsu-daisuki.net/naotora/ticket/



◆ 先日 " 竜宮小僧伝説の発祥地・久留女木 ( くるめき ) にて、最後のドラマ撮影収録が行われ、無事完了のイベントがあり、主演の 柴咲コウ さんをはじめ、出演者の方々が再び訪れました !! ( ※ 大河ドラマ・ロケ地 ) 久留女木シーンの放送が楽しみですね!

☆ 久留女木の棚田オフィシャルサイト → https://www.kurumeki.com/

☆ 久留女木の棚田の空撮映像 → https://www.youtube.com/watch?v=2lBSLMIJGp4



◆ 歴史好き で 武将好き なら絶対に心躍る2つのサイト!! (↓)

☆ 戦国武将列伝Ω → http://senjp.com/

☆ 武将ジャパン → http://bushoojapan.com/





■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



◆ 最新アルバム 『 井上 侑 10th Anniversary Album 「 光 」 』 をライブ会場限定でリリースした 井上 侑 さんのライブ情報に注目 !! ( 詳細↓)



◆◆ ご注意 ◆◆ " 侑さんの最新アルバム 「 光 」 " の全国リリース日は、11月1日(水)です !! 但し、侑さんのライブ会場・物販コーナーでは購入可!!



◆ 次の " 侑さんライブ " は、15日(日)に、神奈川・横浜 にて開催される 『 ホッチポッチ ミュージック フェスティバル 〜 ごちゃまぜでハッピネス 〜 』 です !! このイベントでは、横浜公園周辺の様々な場所にて午前11時半から音楽ライブがあるという音楽好きにはタマランイベントなのですが、侑さんが出演するのは 横浜公園ブラントン像前会場 で、侑さんの出演時間は PM1:00からと PM3:30からの2ステージが予定されています!! 是非是非、応援し楽しんで欲しいと思います!! ( 詳細↓)



◆ その次の " 侑さんライブ " は、21日(土)に 山口・周南 の seahorse というお店で開催されるワンマンライブ 『 井上 侑 : レコ発ツアー西日本編 』 です !! ( 詳細↓) 四国・愛媛 が出生地となる侑さんの 山口 でのライブですから、ほぼほぼ " 里帰り " のようなワンマンライブです!! 会場となるお店は、お料理が美味しいお店でもありますから " 特別コラボメニュー " もご用意して皆様のご参加をお待ちしています。是非是非、秋のひととき、お楽しみ下さい!!





◆ 井上 侑 さんのDVD 『 alone 』 は、" 侑さんがグランドピアノを弾き唄い、他には何も加えない " という " 究極のシンプル & ダイレクト " を実現させたスタジオライブDVD作品です!! (↓) まるで貴方の為だけに目の前で演奏しているかのような臨場感!!

★ DVD 『 alone 』 特設サイト → http://inoue-yu.com/alone_hd/

☆ 『 alone 』 トレーラー映像 → https://www.youtube.com/watch?v=7jRLHAsdMdM



★ DVDを通販でという方は、下記、Web Shop 「 井上食堂 」 よりどうぞ !!! 送料無料 !!!

☆ 「 井上食堂 」 → http://shop.inoue-yu.com/





■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



★ 井上 侑 さん情報 ☆ 僕がイチオシのアーティスト!! 唄もピアノも美しい!!



☆☆☆☆☆ スケジュール ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



★★★ 本日ライブです !! ★★★

● 10月15日(日) 神奈川・横浜 横浜公園ブラントン像前会場

『 ホッチポッチ ミュージック フェスティバル 〜 ごちゃまぜでハッピネス 〜 』 ◆ 観覧無料!!

◆ イベント時間 / AM11:30〜PM5:00

◆ 侑さんの出演時間 / < 1 > PM1:00〜PM1:20 / < 2 > PM3:30〜PM3:50

◆ 横浜公園ブラントン像前会場 出演者 / 如月愛理、sources、井上 侑、Style-3!、imim

☆ イベントHP → http://www.arcship.jp/nihon-street/



★★★ 明日ラジオ・オンエアです !! ★★★

● 10月16日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 10月21日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 10月21日(土) 山口・周南 seahorse

『 井上 侑 : レコ発ツアー西日本編 』

◆ OpenPM5:30 / StartPM6:00〜

◆ 料金 / \ 3,500 + 特別コラボメニュー \ 1,500 < ドリンク付き >

☆ seahorse のHP → http://www.marinaseahorse.jp/html/



● 10月22日(日) 大分・大分 JR鶴崎駅改札口横 駅かふぇ 『 レコメンドカフェ 』

◆ OpenPM5:30 / StartPM6:00〜

◆ チケット < 1ドリンク付 > / (前・予) \ 2,500 / (当) \ 3,000

◆ 出演 / 中村慎吾、凪沢かりん、くにたま、井上 侑



● 10月23日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 10月26日(木) 東京・三軒茶屋 グレープフルーツムーン

『 Daydreams of Shackleton 』

◆ OpenPM7:00 / StartPM7:30〜

◆ チケット / (前・予) \ 2,500 / (当) \ 3,000 < +1オーダー >

※ チケット予約受付開始は、9月10日(日)の正午より

◆ チケットWeb予約 → https://tight.net/event/16401

◆ 出演 / 嵯峨絹子、Мaico、井上 侑 ※ 順不同・敬称略

☆ グレープフルーツムーン のHP → http://www.grapefruit-moon.com/



● 10月28日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 10月30日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 11月4日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 11月6日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 11月11日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 11月12日(日) 東京・渋谷 渋谷O-nest / 渋谷O-crest ( 2会場同時開催 )

『 歌歌 2017 TOKYO 』 ◆ このイベントでは、上記2会場の行き来は自由!!

各会場8組×30分演奏 ( 全16組出演 ) のスペシャルな音楽イベントです !!

◆ OpenPM1:20 / StartPM2:00〜EndPM7:50

◆ チケット / (前・予) \ 3,500 / (当) \ 3,800 ( +1ドリンク代 )

◆ イベントМC / DJ Nobby、いいくぼさおり ( 実行委員長 )

◆ 出演 / いいくぼさおり、あーた、unconditional love、木下直子、小玉しのぶ、斉藤麻里、

佐野仁美、鈴木友里絵、立石純子、chako*、とみぃはなこ、野坂ひかり、野田愛実、初音、

結花乃、井上 侑 ※ 順不同・敬称略

☆ イベントHP → http://utauta.tokyo/



● 11月13日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 11月18日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 11月18日(土) 静岡・浜松 Esquerita68

◆ OpenPM6:00 / StartPM7:00〜

◆ チケット / (前・予) \ 3,500 / (当) \ 4,000 < +1ドリンク代 >

◆ 出演 / 井上 侑、越智祐介 ※ 敬称略

☆ Esquerita68 のHP → https://esquerita68.jimdo.com/



● 11月20日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 11月25日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 11月27日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 12月2日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 12月4日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 12月9日(土) 愛知・名古屋 Music Bar Perch

「 井上 侑×伊禮 恵×松尾 優 3マンライブ『 YUМE 』 」

◆ OpenPM0:30 / StartPM1:00〜

◆ チケット / (前・予) \ 3,000 / (当) \ 3,500 < 別途1D代 > ※ 手売りチケット発売中!!

◆ 出演 / 伊禮 恵、松尾 優、井上 侑 ※ 順不同・敬称略

☆ Music Bar Perch のHP → http://musicbar-perch.com/



● 12月9日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 12月11日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 12月16日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 12月17日(日) 東京・大田区山王 SANNO AUDIUМ

『 井上 侑 冬のコンサート 〜 ひかり 〜 』 ワンマン・ライブ

◆ OpenPM3:30 / StartPM4:00〜

◆ チケット / (前・予) \ 4,500 / (当) \ 5,000

◆ チケットWEB予約フォーム → http://inoue-yu.com/reserve/

☆ SANNO AUDIUM のHP → http://sannoaudium.com/



● 12月18日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 12月23日(土・祝) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 12月25日(月) ■■ ラジオ・オンエア ■■ K-mix 『 Midnight Rendez-vous 』

◆ 毎週月曜深夜 / PM25:00〜PM26:00 ( 火曜 / AM1:00〜AM2:00 )

◆ パーソナリティ / 劇団ペテカンより 濱田龍司 & 四條久美子、井上 侑

※ エリア外の方も、「 radiko プレミアム 」・「 ドコデモFM 」 等で楽しめます!!

☆ K-mix 番組紹介ページ → http://www.k-mix.co.jp/topics/mr.html



● 12月30日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/





========================================================================================





☆ 井上 侑 さん関連LINK

● HP → http://inoue-yu.com/ ● Web Shop 井上食堂 → http://shop.inoue-yu.com/

● フェイスブック → http://www.facebook.com/inoueyu89

● ツイッター → http://twitter.com/inoue_yu ← つぶやいております !!



◆ ご登録頂くと毎月1日に 井上 侑 さんからメールが届きます!! (↓)

☆「 オレンジレター♪ 」 登録フォーム → https://sv1.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=M012221





■ 井上 侑 さん関連 他メディアのリンク集 ■



☆ 井上 侑さん出演の 「 しらすパーク 」 CM映像 !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=W69C1PzZz7g



☆ NHK-FM横浜 「 よこはまJポップクラブ 」 ( 音声 / 48分弱、ノーカット )

http://www.nhk.or.jp/marukana-blog/cat/radio/post-142304.html



☆「 じんプラTV vol.6 / ゲスト:井上 侑 」 → http://jinpla.net/tv



☆ 井上 侑さんのDVD 『 ROJYО LIVE 4 』 のトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=qFtNTyoGZDw



☆ 井上侑さんのコラムが毎月掲載される浜松のフリーペーパー『 We:la 』

http://www.we-la.com/ ←「 ライオンウサギ 」 読んでね !!



☆ 『 19HR ! 〜 君を待っているよ 〜 』 ミュージックビデオ !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=teBAfvOiYxY



☆ 『 ずっと好きだった 』 ミュージックビデオ !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=WOR9q5DD0Ck



☆ 侑さんの 『 ペンギンのクリップ 』 ライブの様子が味わえるビデオクリップ !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=zdN0EXjcXlU&feature=youtu.be



☆ 侑さんの 『 氷の浮かぶ僕らの国 』 ライブの様子が味わえるビデオクリップ !! (↓)

☆ ライブDVDトレーラー映像 → https://www.youtube.com/watch?v=KGvn7wYZCo0

◆ 「 忘れもの 」 → https://www.youtube.com/watch?v=1i6xyW1TV5Q

◆ 「 ペンギンのクリップ 」 → https://www.youtube.com/watch?v=B4gPfgirDfk

◆ 「 氷の浮かぶ僕らの国 」 → https://www.youtube.com/watch?v=-tLBK1oLna0

◆ 「 たね 」 → https://www.youtube.com/watch?v=oKK9NX9tqlQ&feature=youtu.be



☆ " NHK さいたまFM 「 日刊 ! さいたまーず 」 " のトーク部分!! (↓)

http://www.nhk.or.jp/saitama/program/nikkan/music/index.html



☆ 侑さんの 『 しあわせのみなもと 』 のPVです !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=UmJdcnsrihw&feature=youtu.be



☆ 侑さんの 『 めがね 』 のリリックビデオはコチラ !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=vpqns8L1F_A&feature=youtu.be



☆ 侑さんの " メガネがいっぱい出てくる " 『 めがね 』 МV !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=5q3Xoe8oC5I



☆ 井上 侑 さんの 『 めがね 』 をカラオケボックスで気持ち良く唄いたい方 !!

カラオケ・JOYSOUND ( ジョイサウンド ) では、曲番号 684505 で楽しめます!!



☆ 『 聖夜 』 PV → https://www.youtube.com/watch?v=EI_V8QzEay4



☆ JINS KIDS & JUNIOR のビデオ → https://www.youtube.com/watch?v=f7zba85JPTY



☆ メガネメーカー・JINS のHP → https://www.jins.com/jp/st/kids/





----------------------------------------------------------------------------------------



★ 弦楽器の 修理・修復・改造 の必要を感じたらココにアクセスしてみよう!! (↓)

☆ ギター工房 「 ヴァリアス ルシアリー 」 → http://various.jp/



=======================================================================================



◆◆◆ BLUE MOON RECORDS よりのご案内 ◆◆◆ 惜しまれつつ終了したネットテレビ " Moonlight Music !! " の過去映像はコチラよりお楽しみ下さい !! (↓)



☆ Moonlight Music → http://gaya799.wixsite.com/bmrecords



=======================================================================================



※ ただ今、ホームページの工事中です。 新旧アンバランスですが、よろしくお願いします。



● WEST SOUL JAM → http://www.geocities.jp/westsouljam/index.html



----------------------------------------------------------------------------------------