風邪に負けない栄養素∩･∀･∩

急に寒くなりましたね〜((+_+))

急激な気温の変化や 夏の疲れが残る 秋は 免疫力が低下しやすく 風邪を引きやすい 季節。

夏の食欲不振を 引きずっていたり 偏食 をすると

免疫細胞が衰えて 免疫力が低下 するので 更に風邪を引きやすく なっちゃいますよ!

バランスの良い食事 を する事が大切ですが 免疫力を高める 為には

ビタミンC が多く含まれる 野菜や果物

ビタミンD が多く含まれる 魚やキノコ類

乳酸菌やビフィズス菌 が 多く含まれる ヨーグルトや漬物等の 発酵食品 を取り入れると 特に良いそうですよ ( ・ノω・)コッソリ

規則正しい生活 バランスの良い食事 適度な運動等々

風邪に負けない生活を 心掛けましょう∩・∀・∩







