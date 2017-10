生まれてから3ヶ月と少し

ずっと一緒で離れた事もなく

毎日育てて来ました。

そんなたんくんは新しい家族のお家へ。

生まれてから3ヶ月と少しずっと一緒で離れた事もなく毎日育てて来ました。そんなたんくんは新しい家族のお家へ。 優しそうで豪快そうな大きなパパさん

ハキハキしてそうなママさんのとこ。

たんくん長野はお家より寒いけど

元気に大きくなるんやで。

悪ガキ炸裂させたらあかんで!



お別れの時たんくんは

何度も何度もこっちを振り向いて

ママ?って顔してました。

見えなくなるまで笑顔で見送ったけど

見えなくなったときママは涙が溢れました。



また来年霧ヶ峰できっと会えるね。

BABY I LOVE YOU.

See you next again 優しそうで豪快そうな大きなパパさんハキハキしてそうなママさんのとこ。たんくん長野はお家より寒いけど元気に大きくなるんやで。悪ガキ炸裂させたらあかんで!お別れの時たんくんは何度も何度もこっちを振り向いてママ?って顔してました。見えなくなるまで笑顔で見送ったけど見えなくなったときママは涙が溢れました。また来年霧ヶ峰できっと会えるね。BABY I LOVE YOU.See you next again