jillstuartsport_official　サイン会

|
jillstuartsport_official。
[PLAY_EVENT]
。
ジルスチュアートスポーツのミューズパク・ソジュン、今会いに行きます。
。
あなたのために準備したアメイジングなビッグイベント！
「パク・ソジュンXジルスチュアートスポーツファンサイン会」
。
ただし、100人のお客様にのみ捧げるチャンスチャンスチャンス〜！
今すぐ釜山光復店の店舗で「パク・ソジュンパディング（ロングアトランティカ）」を
購入か、LF MALLで個人購入後、コメントをつけてください！
。
➕ファンサイン会日時：2017.10.28（土）2:00
➕場所：ジルスチュアートスポーツ釜山光復店
（釜山広域市中区光復路80-1）
➕参加のお客様
。
①釜山光復直営店で「パク・ソジュンパディング（ロングアトランティカ）」を購入するお客様先着30名
②「LF MALLコメントイベント」参加者の中から抽選20名
③サイン会当日先着順50人
（サイン会当日AM.10：00釜山光復直営店正門前番号札船の切符）
。
*このサイン会に関するお問い合わせは、コメントやメッセージでお願いします。
。
▶ジルスチュアートスポーツ製品を購入し、LF MALLにコメント残す場合、プロフィールのリンクをクリックしてください！
。
。
#JILLSTUARTSPORT＃ジルスチュアートスポーツ＃プレイナウ#SPORTLIFE＃アトランティカ#ATLANTICA＃パク・ソジュン#PARKSEOJUN＃朴叙俊＃パク・ソジュンパディング＃パク・ソジュンダウン＃ファンサイン会＃釜山光復
この記事に
- >
- エンターテインメント
- >
- 芸能人、タレント
- >
- 男性