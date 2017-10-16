jillstuartsport_official　サイン会

jillstuartsport_official。 [PLAY_EVENT] 。 ジルスチュアートスポーツのミューズパク・ソジュン、今会いに行きます。 。 あなたのために準備したアメイジングなビッグイベント！ 「パク・ソジュンXジルスチュアートスポーツファンサイン会」 。 ただし、100人のお客様にのみ捧げるチャンスチャンスチャンス〜！ 今すぐ釜山光復店の店舗で「パク・ソジュンパディング（ロングアトランティカ）」を 購入か、LF MALLで個人購入後、コメントをつけてください！ 。 ➕ファンサイン会日時：2017.10.28（土）2:00 ➕場所：ジルスチュアートスポーツ釜山光復店 （釜山広域市中区光復路80-1） ➕参加のお客様 。 ①釜山光復直営店で「パク・ソジュンパディング（ロングアトランティカ）」を購入するお客様先着30名 ②「LF MALLコメントイベント」参加者の中から抽選20名 ③サイン会当日先着順50人 （サイン会当日AM.10：00釜山光復直営店正門前番号札船の切符） 。 *このサイン会に関するお問い合わせは、コメントやメッセージでお願いします。 。 ▶ジルスチュアートスポーツ製品を購入し、LF MALLにコメント残す場合、プロフィールのリンクをクリックしてください！ 。 。 #JILLSTUARTSPORT＃ジルスチュアートスポーツ＃プレイナウ#SPORTLIFE＃アトランティカ#ATLANTICA＃パク・ソジュン#PARKSEOJUN＃朴叙俊＃パク・ソジュンパディング＃パク・ソジュンダウン＃ファンサイン会＃釜山光復











