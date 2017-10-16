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jillstuartsport_official　サイン会

jillstuartsport_official。
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ジルスチュアートスポーツのミューズパク・ソジュン、今会いに行きます。
あなたのために準備したアメイジングなビッグイベント！
「パク・ソジュンXジルスチュアートスポーツファンサイン会」
ただし、100人のお客様にのみ捧げるチャンスチャンスチャンス〜！
今すぐ釜山光復店の店舗で「パク・ソジュンパディング（ロングアトランティカ）」を
購入か、LF MALLで個人購入後、コメントをつけてください！
➕ファンサイン会日時：2017.10.28（土）2:00
➕場所：ジルスチュアートスポーツ釜山光復店
（釜山広域市中区光復路80-1）
➕参加のお客様
①釜山光復直営店で「パク・ソジュンパディング（ロングアトランティカ）」を購入するお客様先着30名
②「LF MALLコメントイベント」参加者の中から抽選20名
③サイン会当日先着順50人
（サイン会当日AM.10：00釜山光復直営店正門前番号札船の切符）
*このサイン会に関するお問い合わせは、コメントやメッセージでお願いします。
▶ジルスチュアートスポーツ製品を購入し、LF MALLにコメント残す場合、プロフィールのリンクをクリックしてください！
#JILLSTUARTSPORT＃ジルスチュアートスポーツ＃プレイナウ#SPORTLIFE＃アトランティカ#ATLANTICA＃パク・ソジュン#PARKSEOJUN＃朴叙俊＃パク・ソジュンパディング＃パク・ソジュンダウン＃ファンサイン会＃釜山光復

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