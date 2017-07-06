¸æÎé¡ä¡¡40Ëü¥¯¥ê¥Ã¥¯Ã£À®¡¢¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

|
ËÜÆü¤Ï¡¡¥À¥é¥¤¡¦¥é¥ÞË¡²¦¤Î¡¡
82ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥Ù¥Ã¥È»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¡2008Ç¯11·î¤è¤ê¡¡¥Ö¥í¥°¤òÈ¯¿®¤·¤ÆÂ³Ý¤±10Ç¯¤¬²á¤®¡¡40Ëü¿Í¤Î¿Í¡¹¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÆÈÎ©¡¢FREE¡¡TIBET¤Ï¡¡ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¡¤½¤Î¸å²¤½£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ì±¼ç¹ñ²È¤«¤é¤Î¡¡»ÙÆá¶¦»ºÅÞ¤Ø¤Î¿Í¸¢°µÎÏ¤¬¸º¤ê¡¢
¸½ºß¤Ï¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¡¢ÀÄ³¤¾Ê¡¢»ÍÀî¾Ê¡¢´Å½Í¾Ê¡¢±ÀÆî¾Ê¤Ë½»¤à¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í¤¿¤Á¤Ï
½¡¶µ¤ÎÃÆ°µ¡¢¸À¸ì¤ÎÃÆ°µ¡¢Ê¸²½¤ÎÃÆ°µ¤ò¤¦¤±¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¡»ÙÆá¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯À©¤µ¤ì
ÃÆ°µ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤½¤ì¤ò³°¹ñ¤ËÁÊ¤¨¤ë¡¡
155¿Í¤Ë¤âµÚ¤Ö¡¡¾Æ¿È¹³µÄ¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤È¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ä¡¡¥¦¥¤¥°¥ë¿Í¤Î¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ê¤É¤È¤¤¤¦
¼«¼£¶è¤È¤Ï¡¡»ÙÆá¶¦»ºÅÞÀ¯ÉÜ¤¬¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í¤ä¥¦¥¤¥°¥ë¿Í¤ò¡¡ÃÆ°µ¤·¡¡Ì±Â²¾ô²½(¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»ö¤¬Íý²ò¤µ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ»æ¡¢³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡¡¤½¤ì¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤º¡¢È¿ÆüÀªÎÏ¡¢º¸Íã¿Í¸¢³èÆ°²È¤Ï¡¡¡¢¤½¤ì¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë¡¡±³¤Î°Ö°ÂÉØÌäÂê¡¢噓¤ÎÆîµþµÔ»¦¤ò¹ñÏ¢¤ÇÂç¤¤¯ÁÊ¤¨¡¢ËÜÍè¡ÖÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¿Í¡¢¥â¥ó¥´¥ë¿Í¡¡Â¾¾¯¿ôÌ±Â²¡¡¤ÎÀ¼¤ò¡¡ÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£¹£¹£µÇ¯ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¡À¤³¦½÷À²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
²¤ÊÆ¤Î£Î£Ç£Ï¤¬¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ø¤Î»ÙÆá¶¦»ºÅÞ¤Ë¤è¤ëÈó¿ÍÆ»Åª¡¦ÀÅªÃÆ°µ¤òÄóµ¯¤·¤¿¤¬¡¢
ÆüËÜ¤«¤é»²²Ã¤·¤¿1000¿Í°Ê¾å¤Î¡¡È¿Æü¡¢º¸Íã¡¢»÷Èó¿Í¸¢¡ã½÷À¡ä³èÆ°²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î
±³°Ö°ÂÉØÌäÂê¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¸½ºßµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í½÷À¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¿Í½÷À¡¢¥â¥ó¥´¥ë¿Í½÷À¤Ø¤Î
»ÙÆá¶¦»ºÅÞ¤Î½÷À¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤Ø¤Î¹³µÄ¤Ï°ìÀÚ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¡NHK¤äÄ«Æü¿·Ê¹¤¬¡¡±³°Ö°ÂÉØÌäÂê¤òÂç¤¤¯¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÊóÆ»¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¡¡±³°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¡¡ËÌµþ½÷À²ñµÄ¤Ç°Û¾ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡¡¥«¥½¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¿Í¤ä¡¡
¥¢¥à¥Í¥¹¥Æ¥¤¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¡½÷À¿Í¸¢³èÆ°²È¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¡¡Èà¤é¤Ï½÷À²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
°ìÀÚ¡¡¶¦»ºÅÞ¤ËÃÆ°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í¤ä¡¡¥¦¥¤¥°¥ë¿Í¤ä¡¡¥â¥ó¥´¥ë¿Í½÷À¤Î¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿µÕ¤Ë¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»Ù»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í½÷ÀÀÅªµÔÂÔÌäÂê¤Ï¡¢°Ç¤ËÁò¤êµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¤³¤ì¤¬¡¡Åö»þ¤Î¥«¥½¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¿Í¤ä¥¢¥à¥Í¥¹¥Æ¥£¡¼½÷À³èÆ°²È¤Î¼ÂÂÎ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿®¤¸¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¡Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ï·¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·Ê¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤·¤«
¾ðÊó¤ÎÆþ¼ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡¡¿Í¤ÎÆ»¤ò³°¤ì¤¿¡¡¥«¥½¥ê¥Ã¥¯ÃÄÂÎ¡¢¥¢¥à¥Í¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ø¤ÎºâÀ¯Åª¤Ê»Ù±ç
¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¼ç¸¢¤½¤Î¤â¤Î¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë¡×¡¡Êý¸þ¤Ø¤ÏÏ·¿Í¤¿¤Á¤Î<1É¼¡ä
¤¬´ÊÃ±¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
Á°²ó¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ßÁàºî¤µ¤ì¤¿¡¡¡ãÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¡ä¡¡¤Ç¤·¤¿¤·
º£²ó¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ßÁàºî¤µ¤ì¤¿¡¡¡ã°ÂÉôÀ¯¸¢ÂÇÅÝ¡ä¤Ç¤¹¡£¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤â¡¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï
¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¤·¤«¤·ÆüËÜ¤¬¡¡¥¢¥¸¥¢¤Ç¡¡°ÂÄê¤È¡¡ÈË±É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¡¼«Ì±ÅÞ¤â°ÂÇÜÀ¯¸¢¤â¤½¤ì°Ê³°¤è¤ê¤â¡¡<¥Ù¥¿¡¼¡ä¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Á´À¤³¦¤ÇÌÇË´¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¶¦»ºÅÞ¤ÎÌ¾¤ò»È¤¦
ÀìÀ©¹ñ²È¤¬ÎÙ¹ñ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢
¤Þ¤À¤Þ¤À²æ¡¹¤Ë¤Ï»ÙÆá¶¦»ºÅÞ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿
È¿Æü¡¦º¸Íã¡¦»÷Èó¿Í¸¢³èÆ°²È¤ÎÆüËÜ¾è¤Ã¼è¤ê¤¬
Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¡Èà¤é¤Î¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥È¡¢¥¦¥¤¥°¥ë¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤Î¡¡È¯¸À¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢
¾¯¿ôÌ±Â²¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¡¾åÌî¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡¡¥Ó¥éÇÛ¤ê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¡¥Ñ¥ó¥À¤Î¤³¤È¤Ï
¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡¡»ÙÆá¶¦»ºÅÞ¤Î
¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ¸²½¤ÎÇË²õ¡¡¤Ê¤É¤È¤Ê¤ë¤È¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ï¼ª¤ò
·¹¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡¡
ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ó¥ÀÂç»È¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¡¹õÌøÅ°»Ò»á¤Ê¤É¡¡¼ÂºÝ¤Î»ÍÀî¾Ê¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ä¡¢¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¤Î¤ª¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ò°ìÀÚÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¡¤³¤ÎÊý¤Î¼ÂÂÎ¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
ÆüËÜ¿Í¤Î»×ÁÛ¤Ç¡¡´«Á±Ä¨°¡¡¤È¡¡°ø²Ì±þÊó¡¡¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¡¡ÆüËÜ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡¡»ÙÆá´Ø·¸¤Î¤³¤È¤Ï¡¡¤¹¤Ù¤Æ¡¡´«Á±Ä¨°¡¢°ø²Ì±þÊó¡¡¤¬¡¡¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
»ÙÆá¤è¤êÂç¤¤ÊÎÏ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬¡¡Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¡¡¤½¤ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹ÎÏ¤ò
¤³¤Î¡¡Æó¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ª¤¤«¤¨¤Æ¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥È¿Í¤ò´Þ¤à¡¡¾¯¿ôÌ±Â²¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¡¡À¤³¦Ê¿ÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬
¿¿¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
»ÙÆá¶¦»ºÅÞ¤ò¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¡§<ÆÁ¡ä¡§¤ÇÊñ°Ï¤¹¤ë¤ì¤Ð¡¢¡¡´«Á±Ä¨°¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï°ø²Ì±þÊó¤È¤¤¤¦µ±¤¤·¡¡Ì¤Íè¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¡»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¡¤´»Ù±ç¡¡¤´°¦ÆÉ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- À¯¼£
- >
- ¹ñºÝ¾ðÀª
- >
- ¥¢¥¸¥¢¾ðÀª
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë