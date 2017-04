あなたへと卒業する💝💝💝

なんだか、寝れなくて



『マイ セレナーデ』は学生の頃よくカラオケで歌ってた懐かしい曲

ノリもイイし、歌いやすいし楽しかったな(笑)



※Oh, Let's say Oh, Let's say Let's say Lesson

すべてはあなたに出逢うため重ねた

Oh, Let's say Oh, Let's say Let's say Lesson



セレナーデ セレモニーになる※

人って幸福すぎると

涙したくなること

ずっと知らないで生きてた

あなたと会うまで

一度に何人愛しても

『ワタシ流の純愛』と

土壇場の昔のせりふ

あなたと笑ってる

ひととおりのいたずらなお遊び

悪い噂も聞いたはずよ

二人街往けば皆んなが言う

今度のヤツも長くはないさ

△あこがれじゃらじゃら ネックレスみたいに

いつだってすれすれ トップレスな恋

Oh, Let's say Oh, Let's say Let's say Lesson

強がる分だけ 本当は弱かったこと

Oh, Let's say Oh, Let's say Let's say Lesson

あなたが教えてくれたの△

もしも僕が君だったら

https://m.youtube.com/watch?v=Bb233Pfp684