£Â£Á£Ã£Ë¡¡£É£Î¡¡£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ù¡¡£Ó£É£Î£Á¡Æ£Ó¡¡£Ä£Ò£Õ£Í

Back in time: Sina at age 15 recording with 'Signs Of ReigN'

おはようございます。

朝のGET UP

音楽はシーナちゃんんが

15歳(2年前?)の時に

メンバーと「レコーデイング」した時の演奏です。

それぞれの楽器から奏でられる・・・

独創的なサウンド・・・

ビート感たっぷりの

エレクトリック・ギター!”

ヴオーカルの

「問いかけるような叫び!”」

そして、15歳とは思えない・・・

素晴らしいドラム!”テクニック・・・

私がシーナちゃんのフアンになる

気持ち分かるかなあ??

天才的なものを持っています。彼女は・・・ 気に入ったので

小まめにフオローアップして

注目して聴いていますが・・・

やっぱ、見ているだけでなく・・・

あらゆるサウンドに

私もドラマー(下手ですが)として

やり続けていきたい願望に駆られます。

シーナちゃんのおかげですね。

私にとって・・・音

楽は素晴らしい「憩いの場」でもあります。