Mr.raso raso's ¾å¾ò¹¬É×¥ì¡¼¥¶¡¼¡ÊÀ¾ÍÎ¥«¥ß¥½¥ê¡Ë

Mr.raso rasoがメールと画像の質問がきました。

I have seen your blog and was interested about

上条幸夫 and what steel he used for razors.

Do you have any information about 上条幸夫 and

what steel he used for razors?

本格翻訳9の自動翻訳

私はあなたのブログを見て、上条幸夫と彼がかみそりのため

にどんなスチールを使ったかについて興味がありました。

あなたは、上条幸夫と彼がかみそりのためにどんなスチールを

使ったかについての情報を持っていますか?

Goggleの自動翻訳

私はあなたのブログを見て、上条幸夫と彼がかみそりに使った

鉄に興味がありました。

上条幸夫についての情報がありますか?

彼はかみそりに使用した鉄鋼は何ですか?



名古屋砥泥会(なごやとどろかい)の情報

1965年頃作られた手打ちレザーでヘンケルよりもお値段は高かった。

上条幸夫の銘と手打ちの文字への緑の墨入れですが、和色顔料で

孔雀石の粉末を練った青丹が使用されたと思います。

ブレードの刃鋼は洋玉(西洋の玉鋼)と言われたスウェーデン鋼

が使われていると思います。

最後に『Mr.raso raso』はイタリア人でしょうかねぇ?



超レア(新品)日本剃刀と西洋剃刀(レザー)